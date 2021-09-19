Carro roubado é recuperado pela Guarda Municipal em Vitória

Um carro roubado foi recuperado pela Guarda Municipal de Vitória no início da tarde deste domingo (19), na Avenida Beira-Mar, na altura do bairro Jesus de Nazareth. Quatro homens foram detidos e levados à Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) da Capital.
De acordo com a guarda, o veículo, modelo Fiat Uno, entrou na Capital pelas Cinco Pontes e foi identificado pelo cerco tático, que apontou que as placas possuíam restrição de furto e roubo. O carro estaria sendo utilizado em roubos na Grande Vitória.
MOTOCICLETA ROUBADA TAMBÉM FOI RECUPERADA
Uma motocicleta roubada também foi recuperada pela Guarda Municipal de Vitória neste domingo (19). A ação aconteceu no bairro Jardim Camburi, após as câmeras do cerco tático identificarem que as placas possuíam restrição de furto e roubo. Dois homens foram detidos e levados à DPJ.
A guarda informou que a motocicleta entrou em Vitória pela rodovia Norte Sul, vindo da Serra. Ela entrou em Jardim Camburi na altura do shopping Norte Sul e a abordagem foi feita dentro do bairro. O chassi do veículo estava adulterado.
A Polícia Militar e a Polícia Civil foram demandas pela reportagem de A Gazeta para saber mais detalhes sobre as duas ocorrências, mas não houve retorno. Assim que os posicionamentos forem enviados, o texto será atualizado.
*Com informações de Gabriela Ribetti, da TV Gazeta