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Avenida Beira-Mar

Carro roubado é recuperado pela Guarda Municipal em Vitória

O veículo possuía restrição de furto e roubo e foi identificado pelo cerco tático após entrar na Capital pelas Cinco Pontes, no início da tarde deste domingo (19)

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 15:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2021 às 15:07
Carro roubado foi recuperado pela Guarda Municipal de Vitória na Avenida Beira Mar
Carro roubado foi recuperado pela Guarda Municipal de Vitória na Avenida Beira-Mar Crédito: Gabriela Ribetti
Um carro roubado foi recuperado pela Guarda Municipal de Vitória no início da tarde deste domingo (19), na Avenida Beira-Mar, na altura do bairro Jesus de Nazareth. Quatro homens foram detidos e levados à Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) da Capital.
De acordo com a guarda, o veículo, modelo Fiat Uno, entrou na Capital pelas Cinco Pontes e foi identificado pelo cerco tático, que apontou que as placas possuíam restrição de furto e roubo. O carro estaria sendo utilizado em roubos na Grande Vitória.

MOTOCICLETA ROUBADA TAMBÉM FOI RECUPERADA

Uma motocicleta roubada também foi recuperada pela Guarda Municipal de Vitória neste domingo (19). A ação aconteceu no bairro Jardim Camburi, após as câmeras do cerco tático identificarem que as placas possuíam restrição de furto e roubo. Dois homens foram detidos e levados à DPJ.
Motocicleta roubada foi recuperada pela Guarda Municipal em Jardim Camburi
Motocicleta roubada foi recuperada pela Guarda Municipal em Jardim Camburi Crédito: Gabriela Ribetti
A guarda informou que a motocicleta entrou em Vitória pela rodovia Norte Sul, vindo da Serra. Ela entrou em Jardim Camburi na altura do shopping Norte Sul e a abordagem foi feita dentro do bairro. O chassi do veículo estava adulterado.
Polícia Militar e a Polícia Civil foram demandas pela reportagem de A Gazeta para saber mais detalhes sobre as duas ocorrências, mas não houve retorno. Assim que os posicionamentos forem enviados, o texto será atualizado.
*Com informações de Gabriela Ribetti, da TV Gazeta

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