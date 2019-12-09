Carreta roubada com carga avaliada em R$ 280 mil é recuperada na Serra

Carreta e carga roubada foram encontradas dentro de um galpão, em Cantinho do Céu, na Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Uma carreta carregada com chapas de aço, sendo a mercadoria avaliada em R$ 280 mil, foi recuperada no bairro Cantinho do Céu, na Serra , neste domingo (08). O veículo tinha sido roubado em Jacaraípe, no mesmo município, na sexta-feira (06).

Segundo informações da polícia, o motorista da carreta parou em um posto de combustível em Jacaraípe para ir ao banheiro, na sexta-feira (06). No entanto, ao retornar, o veículo não estava mais no local. A carga seguiria para a Bahia

Após denúncia anônima ao Ciodes, a Força Tática do 6° Batalhão foi acionada e seguiu para um galpão no bairro Cantinho do Céu e localizou o veículo neste domingo (08). No local, foram encontradas cinco pessoas cortando as chapas. Os suspeitos foram presos e encaminhados para o DPJ da Serra, mas negaram o crime. Com um deles também foi apreendida uma arma com cinco munições. Toda a carga foi recuperada.

Carreta e carga roubada foram encontradas dentro de um galpão, em Cantinho do Céu, na Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta

"Eles estavam desmanchando a carreta para descaracterizar ela. Eles poderiam até usar a carreta em outras situações. Com certeza as chapas de aço seriam vendidas em algum outro tipo de mercado que não necessitasse da nota fiscal e o que sobrasse da carreta seria vendido, com as peças desmontadas", explicou o tenente Sauer, comandante da Força Tática da Serra.

A carreta com a carga foi levada para o galpão da empresa responsável. A Polícia Civil também esteve no local da apreensão para fazer uma perícia. Agora, será feita uma investigação para saber se os suspeitos fazem parte de uma quadrilha de roubo de cargas de fora do Espírito Santo

Em nota, a Polícia Civil afirma que os suspeitos não foram encaminhados ao presídio.

"A Polícia Civil informa que Gustavo Serejo Medeiros, 22 anos, foi autuado em flagrante por receptação, e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrado pelo delegado de plantão. O conduzido de 40 anos assinou um termo circunstanciado por atribuir falsa identidade para obter vantagem e foi liberado para responder ao processo judicial em liberdade. Os outros três conduzidos como não haviam elementos suficientes para lavrar um auto de prisão em flagrante foram liberados para responder, inicialmente, em liberdade", disse.