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Família feita refém

Caminhão roubado por encapuzados em Governador Lindenberg é achado tombado

No total, o crime resultou no roubo de 140 sacas de café, R$ 10 mil em espécie, quatro veículos e materiais agrícolas. Até o momento, dois veículos foram achados

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 16:14

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

03 dez 2024 às 16:14
Caminhão roubado é achado
Caminhão roubado por quadrilha encapuzada em Governador Linderbg é localizado tombado Crédito: Leitor A Gazeta
Um caminhão Ford F4000 que estava com sacas de café roubado em uma ação de 15 encapuzados que fez uma família refém no último sábado (30), no Córrego Dr. Benvindo, região de Novo Brasil, em Governador Lindenberg foi encontrado nesse domingo (1º), capotado, dentro de um córrego em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Além disso, um veículo Toyota Bandeirante, roubado na mesma ação, foi localizado na cidade.
Segundo a Polícia Militar, uma denúncia levou à localização do Toyota Bandeirante, e de um caminhão, roubados na noite de 30 de novembro, em Governador Lindenberg. O caminhão foi encontrado em córrego às margens de uma rodovia em São Domingos do Norte. A corporação informou que o caminhão estava carregado com sacas de café, mas não divulgou a quantidade exata. No total, o crime resultou no roubo de 140 sacas, R$ 10 mil em espécie, quatro veículos e materiais agrícolas.

Caminhão roubado é achado

Relembre o crime

Uma família foi aterrorizada por criminosos armados e encapuzados durante um assalto em uma residência no Córrego Dr. Benvindo, região de Novo Brasil, em Governador Lindenberg, no último sábado (30).
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada com a informação de um sequestro com vítimas mantidas em cárcere privado na zona rural do município. No local, os policiais ouviram das vítimas, que o grupo criminoso invadiu a propriedade, rendeu a família e cometeu o roubo antes de fugir.
A Gazeta já havia divulgado que informações da PM davam conta de que um dos veículos roubados havia passado pela cidade de São Domingos do Norte após o crime. 

O relato de uma das vítimas

Segundo a produtora rural Alice Maria Capato, uma das reféns, os criminosos chegaram à propriedade por volta das 18h de sábado (30) e permaneceram até após a meia-noite. Durante o roubo, eles invadiram também a casa dos funcionários e os obrigaram a carregar as sacas de café.
"Fizeram um funcionário carregar 105 sacas de café dentro de 20 minutos na cabeça e ia com a arma em cima dele"
Alice Maria Capato - Refém de roubo

Investigação do crime

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o fato segue sob investigação por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Governador Lindenberg e,  que até o momento, "parte substancial dos itens roubados já foi recuperada". A corporação emendou dizendo que a fim de preservar a apuração "nenhuma outra informação será repassada".

Ajude a polícia

Segundo a Polícia Civil, a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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