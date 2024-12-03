Caminhão roubado por encapuzados em Governador Lindenberg é achado tombado

Caminhão roubado por quadrilha encapuzada em Governador Linderbg é localizado tombado Crédito: Leitor A Gazeta

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia levou à localização do Toyota Bandeirante, e de um caminhão, roubados na noite de 30 de novembro, em Governador Lindenberg. O caminhão foi encontrado em córrego às margens de uma rodovia em São Domingos do Norte. A corporação informou que o caminhão estava carregado com sacas de café, mas não divulgou a quantidade exata. No total, o crime resultou no roubo de 140 sacas, R$ 10 mil em espécie, quatro veículos e materiais agrícolas.

Caminhão roubado é achado

Relembre o crime



Uma família foi aterrorizada por criminosos armados e encapuzados durante um assalto em uma residência no Córrego Dr. Benvindo, região de Novo Brasil, em Governador Lindenberg, no último sábado (30)

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada com a informação de um sequestro com vítimas mantidas em cárcere privado na zona rural do município. No local, os policiais ouviram das vítimas, que o grupo criminoso invadiu a propriedade, rendeu a família e cometeu o roubo antes de fugir.

A Gazeta já havia divulgado que informações da PM davam conta de que um dos veículos roubados havia passado pela cidade de São Domingos do Norte após o crime.

O relato de uma das vítimas

Segundo a produtora rural Alice Maria Capato, uma das reféns, os criminosos chegaram à propriedade por volta das 18h de sábado (30) e permaneceram até após a meia-noite. Durante o roubo, eles invadiram também a casa dos funcionários e os obrigaram a carregar as sacas de café.

"Fizeram um funcionário carregar 105 sacas de café dentro de 20 minutos na cabeça e ia com a arma em cima dele" Alice Maria Capato - Refém de roubo

Investigação do crime

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o fato segue sob investigação por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Governador Lindenberg e, que até o momento, "parte substancial dos itens roubados já foi recuperada". A corporação emendou dizendo que a fim de preservar a apuração "nenhuma outra informação será repassada".