Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conclusão

Os detalhes da investigação sobre casal morto em apartamento de Castelo

Após quase seis meses, a Polícia Civil revelou o que a investigação apontou sobre o que aconteceu dentro do imóvel

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 13:21

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 dez 2024 às 13:21
Marciana de Oliveira, de 38 anos, e Gregory Vinícius de Souza, de 35,, encontrados mortos dentro de um apartamento em Castelo
Marciana e Gregory foram encontrados mortos dentro de apartamento Crédito: Redes sociais
Após quase seis meses, a Polícia Civil revelou o que aconteceu dentro de um apartamento em Castelo, Sul do Espírito Santo, quando um casal foi encontrado morto com marcas de tiros. As investigações concluíram que o imóvel foi palco de feminicídio seguido por suicídio — Gregory Vinícius de Souza, 35 anos, matou a companheira Marciana de Oliveira, de 38, e depois tirou a própria vida.
As informações foram divulgadas nesta terça-feira (3), e o delegado Estêvão Oggione — titular da Delegacia de Castelo — explicou que a conclusão foi baseada em  laudos periciais, depoimentos de testemunhas, diligências no local do crime e outros elementos investigativos. "Todos os dados indicam que Gregory  matou a companheira Marciana e, horas depois, cometeu suicídio, utilizando arma de fogo", afirmou.
ALGUNS DETALHES DA INVESTIGAÇÃO
  • O primeiro disparo, que matou Marciana, ocorreu por volta das 19 horas do dia 8 de junho, e foi ouvido por vizinhos. Gregory permaneceu no local e, horas depois, tirou a própria vida.

  • A análise pericial confirmou que a porta do apartamento estava trancada por dentro e não havia sinais de arrombamento ou presença de terceiros na cena.

  • O estado de decomposição dos corpos revelou uma diferença mínima de 12 horas entre as mortes

  • Os corpos só foram localizados na noite do dia 10 de junho, após um vizinho sentir um mau cheiro no corredor do prédio e acionar a Polícia Militar.

  • No bolso da bermuda de Gregory foi encontrado um pino de cocaína. Ao lado do braço esquerdo de Marciana, havia uma pistola calibre 9mmNo apartamento foram encontrados também: balança de precisão, pilhas, um pino de cocaína e outros vazios, e uma porção de pasta base de cocaína dentro de uma sacola plástica.
"O conjunto de provas nos permite afirmar com alto grau de certeza que Marciana foi vítima de feminicídio"
Estêvão Oggione - Delegado
Pessoas ouvidas durante a investigação contaram que o relacionamento do casal era marcado por conflitos frequentes, ciúmes exacerbados e episódios de agressões verbais e físicas. "Marciana já havia expressado medo de Gregory e, na véspera do crime, familiares notaram um clima de tensão entre o casal", revelou o delegado.
Arma usada no crime
Arma utilizada no crime Crédito: Polícia Civil
O inquérito policial foi encaminhado ao Judiciário com sugestão de arquivamento, considerando a morte do autor do crime.

+ Reportagens

Homem é condenado a 53 anos de prisão por feminicídio em Domingos Martins

Número de feminicídios no ES em 2024 já é o mesmo de 2023

MP denuncia assassino e revela detalhes de feminicídio em Montanha

Combate ao feminicídio: o que o Estado tem a oferecer, além de mais e mais punições?

Lula sanciona lei que aumenta pena para feminicídio para até 40 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Castelo Polícia Civil Região sul do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados