Os detalhes da investigação sobre casal morto em apartamento de Castelo

Marciana e Gregory foram encontrados mortos dentro de apartamento Crédito: Redes sociais

As informações foram divulgadas nesta terça-feira (3), e o delegado Estêvão Oggione — titular da Delegacia de Castelo — explicou que a conclusão foi baseada em laudos periciais, depoimentos de testemunhas, diligências no local do crime e outros elementos investigativos. "Todos os dados indicam que Gregory matou a companheira Marciana e, horas depois, cometeu suicídio, utilizando arma de fogo", afirmou.

ALGUNS DETALHES DA INVESTIGAÇÃO

O primeiro disparo, que matou Marciana, ocorreu por volta das 19 horas do dia 8 de junho , e foi ouvido por vizinhos. Gregory permaneceu no local e, horas depois , tirou a própria vida.





, e foi ouvido por vizinhos. Gregory permaneceu no local e, A análise pericial confirmou que a porta do apartamento estava trancada por dentro e não havia sinais de arrombamento ou presença de terceiros na cena.





e não havia sinais de arrombamento ou presença de terceiros na cena. O estado de decomposição dos corpos revelou uma diferença mínima de 12 horas entre as mortes .





. Os corpos só foram localizados na noite do dia 10 de junho, após um vizinho sentir um mau cheiro no corredor do prédio e acionar a Polícia Militar.





e acionar a Polícia Militar. No bolso da bermuda de Gregory foi encontrado um pino de cocaína. Ao lado do braço esquerdo de Marciana, havia uma pistola calibre 9mm . No apartamento foram encontrados também: balança de precisão, pilhas, um pino de cocaína e outros vazios, e uma porção de pasta base de cocaína dentro de uma sacola plástica.

"O conjunto de provas nos permite afirmar com alto grau de certeza que Marciana foi vítima de feminicídio" Estêvão Oggione - Delegado

Pessoas ouvidas durante a investigação contaram que o relacionamento do casal era marcado por conflitos frequentes, ciúmes exacerbados e episódios de agressões verbais e físicas. "Marciana já havia expressado medo de Gregory e, na véspera do crime, familiares notaram um clima de tensão entre o casal", revelou o delegado.

Arma utilizada no crime Crédito: Polícia Civil