15 encapuzados fazem família refém e roubam carros, dinheiro e sacas de café

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada com a informação de um sequestro com vítimas mantidas em cárcere privado na zona rural do município. No local, os policiais ouviram das vítimas, recém-libertadas, que o grupo criminoso invadiu a propriedade, rendeu a família e cometeu o roubo antes de fugir.

A PM apurou que um dos veículos roubados passou pela cidade de São Domingos do Norte após o crime. A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Governador Lindenberg e, que "até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", informou a PC.