Cadela farejadora encontra drogas e munições em imóvel de Vila Velha

A cadela farejadora Meg ajudou a Polícia Militar a encontrar drogas, munições e outros materiais em um imóvel no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, na Grande Vitória, na noite de terça-feira (20). O local fica em um ponto conhecido como “Beco da Morte”.
Segundo a corporação, os policiais faziam patrulhamento pela região quando Meg indicou a presença de entorpecentes ao passar em frente à residência. A porta estava entreaberta, mas não havia ninguém no imóvel.
No local, foram apreendidos:
- 8,7 quilos de maconha, incluindo a variação "escama"
- 303 pinos de cocaína
- 71 pedras de crack
- 150 munições calibre .45
- duas câmeras de monitoramento
- uma balança de precisão
- uma faca
O material foi levado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O caso será investigado para identificar os responsáveis pelos itens apreendidos.