Cadela farejadora encontra drogas e munições em imóvel de Vila Velha

A cadela farejadora Meg ajudou a Polícia Militar a encontrar drogas, munições e outros materiais em um imóvel no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, na Grande Vitória, na noite de terça-feira (20). O local fica em um ponto conhecido como “Beco da Morte”.





Segundo a corporação, os policiais faziam patrulhamento pela região quando Meg indicou a presença de entorpecentes ao passar em frente à residência. A porta estava entreaberta, mas não havia ninguém no imóvel.





No local, foram apreendidos:





8,7 quilos de maconha, incluindo a variação "escama"

303 pinos de cocaína

71 pedras de crack

150 munições calibre .45

duas câmeras de monitoramento

uma balança de precisão

uma faca





O material foi levado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O caso será investigado para identificar os responsáveis pelos itens apreendidos.