AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tráfico de drogas

Cadela farejadora encontra drogas e munições em imóvel de Vila Velha

Policiais apreenderam 8,7 quilos de maconha, 303 pinos de cocaína, pedras de crack e 150 munições no imóvel, em Ilha das Flores

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 12:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2026 às 12:44

A cadela farejadora Meg ajudou a Polícia Militar a encontrar drogas, munições e outros materiais em um imóvel no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, na Grande Vitória, na noite de terça-feira (20). O local fica em um ponto conhecido como “Beco da Morte”.


Segundo a corporação, os policiais faziam patrulhamento pela região quando Meg indicou a presença de entorpecentes ao passar em frente à residência. A porta estava entreaberta, mas não havia ninguém no imóvel.


No local, foram apreendidos: 


  • 8,7 quilos de maconha, incluindo a variação "escama"
  • 303 pinos de cocaína
  • 71 pedras de crack
  • 150 munições calibre .45
  • duas câmeras de monitoramento
  • uma balança de precisão
  • uma faca


O material foi levado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O caso será investigado para identificar os responsáveis pelos itens apreendidos.

Veja Também 

Imagem de destaque

O que é cocaína "escama de peixe" e por que é mais valiosa para o tráfico

Laboratório da Polícia Científica do ES

O que são as drogas crumble e pineapple e por que têm esses nomes?

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pleroma leucotrichum foi encontrada em Castelo e foi considerada em perigo de extinção
Três novas espécies de plantas são descobertas na Mata Atlântica no ES e em MG
Segundo a polícia, o condutor do Corolla apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora
Mulher morre em acidente entre carro e van na ES 080 e motorista é preso
Os atores Jane Lynch e Matthew Morrison na série 'Glee'
Disney confirma nova versão da série 'Glee', musical adolescente dos anos 2010

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados