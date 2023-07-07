Cachorro enterrado vivo não resiste aos ferimentos e morre na Serra

O cachorro resgatado na última quarta-feira (5) após ser espancado e enterrado vivo não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta quinta-feira (6), no Hospital Veterinário Rancho Bela Vista, na Serra, para onde havia sido levado.
O caso aconteceu na última quarta-feira (5), no bairro Planeta, em Cariacica. Um morador da região ouviu os gemidos do animal e conseguiu desenterrá-lo. Ele denunciou à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos aos Animais, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
Um vídeo (veja acima) mostra cenas do animal assim que ele foi encontrado.
Segundo a deputada Janete de Sá, presidente da CPI dos Maus-Tratos aos Animais, após receber a denúncia e vídeos do animal, a equipe da Comissão fez contato com a Prefeitura de Cariacica para que acionasse o resgate. O cachorro foi levado ao hospital veterinário, onde recebeu atendimento e passou por procedimentos médicos. Mas, por contas ferimentos, acabou não resistindo e faleceu.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (DPMAPC). Detalhes não serão divulgados no momento.