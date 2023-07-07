Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estava internado

Cachorro enterrado vivo não resiste aos ferimentos e morre na Serra

Ele foi resgatado na quarta-feira (5), após um morador ouvir os gemidos e conseguir desenterrá-lo. Na madrugada desta quinta-feira (6), o animal não resistiu e morreu

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 16:45

Jaciele Simoura

O cachorro resgatado na última quarta-feira (5) após ser espancado e enterrado vivo não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta quinta-feira (6), no Hospital Veterinário Rancho Bela Vista, na Serra, para onde havia sido levado.
O caso aconteceu na última quarta-feira (5), no bairro Planeta, em Cariacica. Um morador da região ouviu os gemidos do animal e conseguiu desenterrá-lo. Ele denunciou à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos aos Animais, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
Um vídeo (veja acima) mostra cenas do animal assim que ele foi encontrado.
Segundo a deputada Janete de Sá, presidente da CPI dos Maus-Tratos aos Animais, após receber a denúncia e vídeos do animal, a equipe da Comissão fez contato com a Prefeitura de Cariacica para que acionasse o resgate. O cachorro foi levado ao hospital veterinário, onde recebeu atendimento e passou por procedimentos médicos. Mas, por contas ferimentos, acabou não resistindo e faleceu.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (DPMAPC). Detalhes não serão divulgados no momento. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Minha avó mutilou minha filha às escondidas com apenas 6 meses': o ciclo da mutilação genital que mulheres colombianas lutam para encerrar
Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados