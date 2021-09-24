Cachoeiro suspende aulas em bairro após toque de recolher

As aulas de duas escolas do bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foram suspensas nesta sexta-feira (24). Quem mora no bairro diz o clima é de insegurança. Depois que uma troca de tiros no início da semana, bandidos teriam imposto toque de recolher aos moradores.
As escolas da rede municipal Maria das Neves Soares de Albuquerque Espíndola e Monteiro Lobato ficaram fechadas. A prefeitura informou, por meio da Secretaria de Educação, que suspendeu as aulas nesta sexta-feira (24) e que na quinta-feira (23) os alunos saíram cedo. Informaram que vão continuar monitorando a situação, juntamente com a Secretaria de Segurança, para tomar as medidas necessárias.
INSEGURANÇA NO BAIRRO
Na terça-feira (21) durante a noite, segundo a Polícia Militar, moradores acionaram os militares informando que cinco homens encapuzados estavam efetuando disparos de arma de fogo em várias ruas, por conta de uma guerra do tráfico de drogas.
O clima de insegurança, segundo moradora que prefere não se identificar, continuou nos dias seguintes. “As pessoas estão com medo de sair na rua. Até mesmo para ir ao supermercado", contou.
O QUE DIZ A PM
Em nota, a Polícia Militar informou que abordagens foram realizadas durante toda a tarde de quinta-feira, mas ninguém foi detido. Equipes da Força Tática e cães farejadores realizaram a patrulha por toda a extensão do bairro na noite dessa quinta-feira (23). O cão Killer localizou em um campo de futebol, em cima de uma árvore, uma sacola contendo 205 buchas de maconha. Ninguém foi detido e o material foi entregue na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.