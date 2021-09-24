Cachoeiro suspende aulas em bairro após toque de recolher

Entrada do bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Diego Gomes

As aulas de duas escolas do bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foram suspensas nesta sexta-feira (24). Quem mora no bairro diz o clima é de insegurança. Depois que uma troca de tiros no início da semana, bandidos teriam imposto toque de recolher aos moradores.

As escolas da rede municipal Maria das Neves Soares de Albuquerque Espíndola e Monteiro Lobato ficaram fechadas. A prefeitura informou, por meio da Secretaria de Educação, que suspendeu as aulas nesta sexta-feira (24) e que na quinta-feira (23) os alunos saíram cedo. Informaram que vão continuar monitorando a situação, juntamente com a Secretaria de Segurança, para tomar as medidas necessárias.

INSEGURANÇA NO BAIRRO

Na terça-feira (21) durante a noite, segundo a Polícia Militar , moradores acionaram os militares informando que cinco homens encapuzados estavam efetuando disparos de arma de fogo em várias ruas, por conta de uma guerra do tráfico de drogas.

O clima de insegurança, segundo moradora que prefere não se identificar, continuou nos dias seguintes. “As pessoas estão com medo de sair na rua. Até mesmo para ir ao supermercado", contou.

O QUE DIZ A PM