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Em duas escolas

Cachoeiro suspende aulas em bairro após toque de recolher

Segundo moradores, o clima é de insegurança no bairro Alto União desde o início da semana, quando houve uma troca de tiros entre criminosos

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 13:14

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 set 2021 às 13:14
Entrada do bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim
Entrada do bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Diego Gomes
As aulas de duas escolas do bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foram suspensas nesta sexta-feira (24). Quem mora no bairro diz o clima é de insegurança. Depois que uma troca de tiros no início da semana, bandidos teriam imposto toque de recolher aos moradores. 
As escolas da rede municipal Maria das Neves Soares de Albuquerque Espíndola e Monteiro Lobato ficaram fechadas. A prefeitura informou, por meio da Secretaria de Educação, que suspendeu as aulas nesta sexta-feira (24) e que na quinta-feira (23) os alunos saíram cedo. Informaram que vão continuar monitorando a situação, juntamente com a Secretaria de Segurança, para tomar as medidas necessárias.

INSEGURANÇA NO BAIRRO

Na terça-feira (21) durante a noite, segundo a Polícia Militar, moradores acionaram os militares informando que cinco homens encapuzados estavam efetuando disparos de arma de fogo em várias ruas, por conta de uma guerra do tráfico de drogas.
O clima de insegurança, segundo moradora que prefere não se identificar, continuou nos dias seguintes. “As pessoas estão com medo de sair na rua. Até mesmo para ir ao supermercado", contou.

O QUE DIZ A PM

Em nota, a Polícia Militar informou que abordagens foram realizadas durante toda a tarde de quinta-feira, mas ninguém foi detido. Equipes da Força Tática e cães farejadores realizaram a patrulha por toda a extensão do bairro na noite dessa quinta-feira (23). O cão Killer localizou em um campo de futebol, em cima de uma árvore, uma sacola contendo 205 buchas de maconha. Ninguém foi detido e o material foi entregue na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

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