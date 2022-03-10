Mais de 50 kg de cabelos humanos roubados na Serra foram apreendidos em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Civil

"O profissional nos informou, na quarta-feira (9), que foi procurado por pessoas desconhecidas, que ofereceram uma grande quantidade de cabelos humanos por um valor abaixo do praticado no mercado. Desconfiado, ele decidiu acionar a Polícia Civil e, imediatamente, iniciamos as diligências" Fabrício Lucindo - Titular da Delegacia Regional de Linhares

Segundo o relato do cabeleireiro à polícia, os suspeitos pediram R$ 180 mil pela carga de 52 quilos de cabelos humanos, utilizados para fazer perucas e alongamentos. Entretanto, o valor de mercado para esta quantidade de material gira em torno de R$ 400 mil, mais que o dobro pedido pelos vendedores.

Após a denúncia, policiais realizaram uma campana em um hotel no Centro de Linhares e prenderam quatro pessoas, sendo uma mulher de 26 anos e três homens, de 33, 39 e 43 anos. Dois dos detidos estavam no interior do hotel, em posse dos cabelos, e outros dois em um veículo na rua.

Ao verificar o histórico criminal dos detidos, os policiais constataram que o indivíduo de 33 anos tem uma extensa ficha, com a primeira passagem em 2008, pelo crime de roubo. Desde então, acumula passagens por homicídio, dano ao patrimônio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio.

Your browser does not support the audio element. Cabelos roubados em loja na Serra são achados pela polícia em Linhares

Segundo a Polícia Civil, o material que estava com os detidos foi roubado de uma loja especializada em cabelos, localizada em Laranjeiras, na Serra, no dia 22 de fevereiro.

O Inquérito Policial que investiga este crime está em andamento na Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), que já identificou os autores do roubo. As informações obtidas pela Delegacia Regional de Linhares serão encaminhadas para auxiliar na investigação.

Os detidos foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação e resistência à prisão e já foram encaminhados ao Sistema Prisional, onde vão aguardar pela audiência de custódia.

SOBRE O CRIME

Na manhã do dia 22 de fevereiro deste ano, por volta das 11h, quatro suspeitos – dois homens armados e duas mulheres – entraram em uma loja de cabelos da Rua Euclides da Cunha, em Parque Residencial Laranjeiras, no município da Serra.

Loja de cabelos na Serra teve mais de R$ 400 mil de prejuízo após roubo de cabelos Crédito: Caíque Verli

Os criminosos amarraram as vítimas no banheiro da loja e levaram do local cabelos humanos. O prejuízo, segundo apuração da TV Gazeta na ocasião, foi de pelo menos R$ 400 mil.O estabelecimento não tinha sistema de videomonitoramento, mas, com a ajuda das câmeras dos vizinhos, foi identificado um carro utilizado pelos criminosos.