Uma loja de cabelos da Rua Euclides da Cunha, em Parque Residencial Laranjeiras, no município da Serra, foi roubada na manhã desta terça-feira (22), por volta das 11h. De acordo com apuração do repórter Caíque Verli para a TV Gazeta, o prejuízo estimado após a entrada de quatro suspeitos no estabelecimento, sendo dois homens armados e duas mulheres, foi de pelo menos R$ 400 mil. Os suspeitos ainda teriam amarrado as vítimas no banheiro da loja.
Ainda segundo apuração da TV Gazeta, o estabelecimento, que fica atrás da Avenida Central, de grande movimento, não tem sistema de videomonitoramento, mas, com a ajuda das câmeras dos vizinhos, foi identificado um carro utilizado pelos criminosos. A Polícia Civil chegou ao local na noite desta terça (22) para fazer perícia do veículo abandonado.
Procuradas pela reportagem, as polícias Civil e Militar até o momento não se manifestaram. Esta publicação será atualizada quando houver retorno.
Loja de cabelos na Serra tem prejuízo de mais de R$ 400 mil após roubo