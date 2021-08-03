Briga por compra de moto acaba em tentativa de homicídio no ES

“O suspeito havia comprado uma moto com o filho da vítima. Após a compra, a motocicleta apresentou problemas. O preso devolveu a moto e quis seu dinheiro de volta. A vítima e o filho não aceitaram fazer a devolução do dinheiro. Nesse momento, houve uma discussão e o suspeito realizou disparos com arma de fogo contra a vítima”, explicou o delegado.