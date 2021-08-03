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Suspeito preso

Briga por compra de moto acaba em tentativa de homicídio no ES

Caso aconteceu no dia 27 de junho deste ano em Presidente Kennedy; o suspeito foi preso nesta segunda-feira (2)

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 12:33

Publicado em 

03 ago 2021 às 12:33
Delegacia de Presidente Kennedy
Delegacia de Presidente Kennedy Crédito: Thales Rodrigues
Um suspeito de 35 anos foi preso nesta segunda-feira (2), em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo por tentativa de homicídio contra um homem de 44 anos. O caso aconteceu no dia 27 de junho deste ano, no assentamento José Marcos de Araújo Santos, zona rural do município.
A prisão foi feita pela Polícia Civil, com apoio da Guarda Municipal, durante cumprimento de um mandado de prisão preventiva, no Centro do município. Segundo o delegado Thiago Viana, a motivação foi uma dívida após a compra de uma moto.
“O suspeito havia comprado uma moto com o filho da vítima. Após a compra, a motocicleta apresentou problemas. O preso devolveu a moto e quis seu dinheiro de volta. A vítima e o filho não aceitaram fazer a devolução do dinheiro. Nesse momento, houve uma discussão e o suspeito realizou disparos com arma de fogo contra a vítima”, explicou o delegado.
Ainda de acordo com a polícia, a prisão aconteceu porque durante as investigações o suspeito foi identificado e o mandado de prisão foi solicitado. “Após receber uma denúncia sobre o paradeiro do suspeito, os policiais conseguiram localizá-lo e prendê-lo”, informou a PC.
O suspeito foi indiciado por tentativa de homicídio e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

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