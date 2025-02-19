Granadas e drogas apreendidas no Morro da Garrafa

Policiais militares encontraram oito granadas, uma grande quantidade de munição própria para fuzil e pinos de cocaína em uma área de mata do Morro da Garrafa, na Enseada do Suá, em Vitória , na tarde de terça-feira (18). Os artefatos explosivos estavam escondidos dentro de um cano de PVC, embaixo de uma laje. Maconha e haxixe também foram apreendidos. O material foi encontrado e apreendido por uma equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME), da Polícia Militar

Quando os policiais chegaram ao local, suspeitos correram em direção a uma área de mata, onde as granadas e as drogas foram encontradas. A droga foi levada para a Delegacia Regional de Vitória. Ninguém foi preso.

Your browser does not support the audio element. BME encontra 8 granadas, munições de fuzil e drogas no Morro da Garrafa

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional da Vitória sem conduzidos. As munições foram encaminhadas para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES). As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Forense para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.