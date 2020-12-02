Bicicletas de alto valor roubadas são recuperadas em Vila Velha

Bicicletas furtadas foram apreendidas no bairro Zumbi dos Palmares e levadas para a Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Quatorze bicicletas roubadas ou furtadas foram recuperadas durante uma operação conjunta entre a Guarda Municipal e a Polícia Civil no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha

Todos as bicicletas estavam dentro de uma casa que, segundo a polícia, funcionava como uma espécie de desmanche de bicicletas.

As apreensões ocorreram nesta terça-feira (1º), após a Guarda Municipal receber uma denúncia anônima. Na casa onde as bicicletas foram localizadas estava um homem de 47 anos, que foi preso e levado para a Delegacia Regional da cidade.

Aos agentes da Guarda, o suspeito contou que que trabalha vendendo e comprando peças de bicicleta na feira de Aribiri, também em Vila Velha. Ele não informou o quanto pagou pelas bicicletas.

Segundo a Guarda Municipal, os equipamentos têm um alto preço no mercado. Em alguns casos, chegam a ultrapassar os R$ 3 mil.

Criminosos aparecem fugindo com bicicleta furtada em Vila Velha em setembro Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Vale ressaltar que são bicicletas de custo considerável, não são bicicletas comuns", afirmou o subsecretário da Guarda Municipal de Vila Velha, Iuri Silva.

Na delegacia, não demorou muito para algumas vítimas dos furtos chegassem em busca de suas bicicletas.

Um policial, que preferiu não se identificar, contou que teve a bicicleta roubada no condomínio dele, em Vitória, no mês de junho deste ano.

Já o educador físico Matheus Miranda teve a bicicleta furtada no dia 23 de setembro, no prédio onde a namorada mora. Um vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra dois suspeitos fugindo com o equipamento.

"Roubaram o cadeado, pularam o muro da casa e jogaram a bicicleta pelo muro", lembrou Matheus.