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Bicicletas de alto valor roubadas são recuperadas em Vila Velha

Guarda e polícia encontraram 14 bicicletas em uma casa no bairro Zumbi dos Palmares. Um homem de 47 anos foi preso no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 09:48

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 09:48

Bicicletas furtadas foram apreendidas no bairro Zumbi dos Palmares e levadas para a Delegacia Regional de Vila Velha
Bicicletas furtadas foram apreendidas no bairro Zumbi dos Palmares e levadas para a Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Quatorze bicicletas roubadas ou furtadas foram recuperadas durante uma operação conjunta entre a Guarda Municipal e a Polícia Civil no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha.
Todos as bicicletas estavam dentro de uma casa que, segundo a polícia, funcionava como uma espécie de desmanche de bicicletas.
As apreensões ocorreram nesta terça-feira (1º), após a Guarda Municipal receber uma denúncia anônima. Na casa onde as bicicletas foram localizadas estava um homem de 47 anos, que foi preso e levado para a Delegacia Regional da cidade.
Aos agentes da Guarda, o suspeito contou que que trabalha vendendo e comprando peças de bicicleta na feira de Aribiri, também em Vila Velha. Ele não informou o quanto pagou pelas bicicletas.
Segundo a Guarda Municipal, os equipamentos têm um alto preço no mercado. Em alguns casos, chegam a ultrapassar os R$ 3 mil.
Criminosos aparecem fugindo com bicicleta furtada em Vila Velha em setembro
Criminosos aparecem fugindo com bicicleta furtada em Vila Velha em setembro Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"Vale ressaltar que são bicicletas de custo considerável, não são bicicletas comuns", afirmou o subsecretário da Guarda Municipal de Vila Velha, Iuri Silva.
Na delegacia, não demorou muito para algumas vítimas dos furtos chegassem em busca de suas bicicletas.
Um policial, que preferiu não se identificar, contou que teve a bicicleta roubada no condomínio dele, em Vitória, no mês de junho deste ano.
Já o educador físico Matheus Miranda teve a bicicleta furtada no dia 23 de setembro, no prédio onde a namorada mora. Um vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra dois suspeitos fugindo com o equipamento.
"Roubaram o cadeado, pularam o muro da casa e jogaram a bicicleta pelo muro", lembrou Matheus.

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Com informações do G1 ES e TV Gazeta

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