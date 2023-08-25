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Assalto e acidente

Bandidos roubam carro de app, atingem poste e veículo pega fogo na Serra

Imagens mostram o Fiat Linea em chamas, enquanto um adolescente de 15 anos está deitado no chão; menor é suspeito de ter participado do crime, mas foi liberado pela polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2023 às 08:58

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 08:58

Um Fiat Linea utilizado por um motorista de aplicativo foi roubado no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na noite da última quinta-feira (24), e acabou batido em um poste e em chamas na Rodovia Norte Sul. O condutor do veículo relatou à polícia ter sido alvo de golpes de faca na costela. Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram o carro pegando fogo, enquanto um adolescente de 15 anos está deitado no chão. O menor é suspeito de ter participado do crime com outros indivíduos, que conseguiram fugir. O menor, no entanto, foi ouvido e liberado pela polícia.
De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar, o Ciodes, responsável por receber e gerenciar as denúncias que chegam pelo telefone 190, informou a policiais que estavam em patrulhamento que havia um veículo batido em um poste. O carro, segundo relato inicial, estava em chamas. As informações do acidente foram repassadas ao Centro Integrado de Operação e Defesa Social (Ciodes) por um sargento do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que estava saindo do serviço e passou pelo local.
Após receberem a informação, ao menos duas viaturas da Polícia Militar foram até a Rodovia Norte Sul. A corporação apurou que o veículo havia sido roubado por três indivíduos suspeitos em Jardim Limoeiro, próximo a um cerimonial de eventos.
Chegando ao local, os policiais encontraram um dos envolvidos no assalto caído no chão. Tratava-se de um adolescente de 15 anos, que estava ferido após o carro bater no poste. O adolescente foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina e, depois, foi encaminhado a um hospital em Vitória. Não há informações sobre os outros suspeitos.
Carro de aplicativo acabou batido e em chamas na Norte Sul, na Serra
Carro de aplicativo acabou batido e em chamas na Norte Sul, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Por outro lado, a vítima também procurou atendimento médico. No local, o motorista de aplicativo de 54 anos contou à polícia que levou facadas no lado direito da costela quando foi abordado pelos suspeitos. Ele teria sido jogado para fora do carro, enquanto os indivíduos tomaram a direção do veículo e fugiram.
O carro foi guinchado para um pátio e um celular foi encontrado próximo ao veículo. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para ocorrência no bairro São Geraldo, na Serra, onde a equipe constatou que se tratava de um incêndio em veículo que havia sido roubado. Os bombeiros realizaram o combate e extinguiram completamente as chamas. Não houve feridos socorridos pelo Corpo de Bombeiros.

Adolescente é liberado pela polícia

A Polícia Militar informou que havia um adolescente caído ao lado do carro quando a equipe chegou ao local. A ocorrência foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido e liberado após a "autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento". O caso seguirá sob investigação, segundo a Polícia Civil.

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