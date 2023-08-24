Foragido se esconde embaixo de sofá, fica com pé para fora e é preso no ES

Policiais da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra flagraram uma cena inusitada na quarta-feira (23): um homem, foragido da Justiça, se escondeu embaixo do sofá de casa para não ser pego. A tentativa não deu certo, já que o pé dele ficou para fora, como mostra o vídeo acima. O detido não teve o nome informado.
O caso aconteceu no bairro Vista da Serra I. Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DHPP da Serra, a equipe foi até o local para cumprir um mandado de busca e apreensão. Quando os policiais chegaram, o homem se escondeu.
Ainda segundo o delegado, o acusado, de 29 anos, é condenado por tráfico, roubo e responde a um processo por homicídio. Ele estava preso e saiu durante uma "saidinha", em 14 de fevereiro de 2022, mas não voltou.
"Ele foi condenado a uma pena de 14 anos de reclusão por roubo e tráfico, e ainda responde a um processo de homicídio ocorrido no dia 22 de março de 2012 no bairro Central Carapina, na Serra"
O vídeo rendeu nas redes sociais. No perfil do Instagram da DHPP Serra, internautas comentaram. "Criativo", comentou uma. "Lembrei do meu tempo de criança", escreveu outro.
Correção
24/08/2023 - 8:50
Anteriormente esta reportagem informava que o suspeito estava foragido desde 2002. A informação correta é que ele saiu da cadeia em 2022. O texto foi corrigido.