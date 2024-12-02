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Bandidos no ES clonam cartões de alimentação em golpe milionário

Grupo roubava informações de beneficiários contidas no banco de dados de uma empresa, repassava e novos cartões eram criados para que compras fossem feitas; quatro acabaram presos

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 17:56

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

02 dez 2024 às 17:56
Bandidos no ES clonam cartões de alimentação e dão prejuízo milionário
Suspeito, de camisa laranja, compra energético e paga com um cartão gerado com dados roubados Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Roubo de dados pessoais, clonagem de cartão-alimentação, compras de bebidas alcoólicas e revenda. Esta sequência de ações fraudulenta foi realizada centenas de vezes por um grupo criminoso do Espírito Santo e terminou com um prejuízo de mais de R$ 1 milhão a uma empresa, além de quatro homens presos – de 21, 24, 25 e 26 anos – em Vila Velha, Cariacica e Guarapari, na quinta-feira (28). Ninguém teve a identidade revelada.
Isso porque o quarteto é suspeito de comandar a associação criminosa responsável por pegar de forma indevida o dinheiro de beneficiados com vales-alimentação. Para isso, eles roubavam dados dos beneficiários do cartão – as informações ficavam armazenadas no sistema da empresa responsável por pagar o benefício.
Em seguida, todo a ação criminosa era feita para realizar compras e fazer mais dinheiro, como demonstrado na cronologia abaixo:
  1. Após pegar os dados e cloná-los, o quarteto repassa o ‘novo’ cartão para os homens denominados ‘’lagartos’’ dentro da associação. Estes são as pontas do grupo.
  2. Esses "lagartos" enchiam os carrinhos dos supermercados, principalmente com bebidas alcoólicas e energéticas, pela facilidade de revenda dos produtos. Por vezes compravam eletrodomésticos.
  3. Ao comprar, eles enchiam os carrinhos e passavam cartão por cartão até dar o valor total da compra.
  4. Em seguida, vendiam para distribuidoras e outros empreendimentos. 
A Polícia Civil deflagrou a Operação Renocrim na quinta-feira (28).
A Polícia Civil deflagrou a Operação Renocrim na quinta-feira (28) e quatro pessoas foram presas Crédito: Polícia Civil
Toda a deflagração do crime e prisões ocorreram durante a Operação Renocrim, da Polícia Civil, na quinta-feira (28), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco). O quarteto é investigado por estelionato e associação criminosa.
Bandidos no ES clonam cartões de alimentação em golpe milionário

Tickets de outros Estados

O rombo financeiro da empresa não foi somente em terras capixabas, pois de acordo com o titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco), delegado Tarik Souki, o grupo tem atuação em outros Estados. Cada cartão variava entre R$ 400 a R$ 4 mil.
“Chamou a atenção da empresa porque quando eles perceberam que estava tendo muita reclamação. Os beneficiários ligavam para falar que o cartão estava zerado. Ia usar ou sacar o valor para comprar e não tinha nada. A partir daí a empresa foi tomando conhecimento e percebeu que já existia um prejuízo gigantesco”, afirmou o delegado.

Possível atuação com narcotráfico

A polícia não descarta o uso do dinheiro adquirido com a venda de bebidas no narcotráfico. Isso porque com o preso de 21 anos foram encontrados 21 comprimidos de ecstasy, 28 porções de maconha e 36 de cocaína.
“O grupo teve acesso aos dados da empresa usando uma técnica que não podemos revelar ainda", complementou o delegado.

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