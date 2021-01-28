Bandidos invadem casa e agridem agricultores no interior de Iconha

Um casal de produtores rurais foi surpreendido por homens armados na manhã desta quinta-feira (28), no interior de Iconha, no Sul do Espírito Santo. Eles invadiram a casa em busca de dinheiro, amarraram as vítimas e o dono da casa foi agredido. A mulher, de 45 anos, conseguiu fugir para uma mata, mas a família, sem saber o paradeiro dela, acionou a polícia acreditando que ela havia sido sequestrada.
“A notícia que chegou é que a casa tinha sido assaltada, então subimos pra ver o que estava acontecendo. Estava meu tio muito machucado e minha tia não estava presente. Gritaram por ela em volta da casa e ninguém respondeu. Deduzimos que tinha sido sequestrada”, disse o agricultor e sobrinho das vítimas, Maxsuel Pereira.
Mesmo com ferimentos na cabeça e no corpo, o dono da casa conseguiu fugir dos bandidos após as agressões, enquanto os criminosos reviravam a residência. O dono da casa saiu pelos fundos do imóvel, pulou em um riacho e pediu ajuda na casa de vizinhos.
Ainda pela manhã (28) um cerco policial foi montado na cidade para localizar a vítima que estava desaparecida e achar os suspeitos. Mas, na verdade, enquanto o marido era agredido, ela também conseguiu escapar e ficou escondida em uma mata. Familiares ligaram para a mulher e a encontraram.
Os agressores fugiram e, segundo a Polícia Militar, ainda não foram localizados. Ainda de acordo com a PM, o agricultor assaltado teria ficado ferido na cabeça, mas recusou atendimento médico. O caso será investigado pela Polícia Civil de Iconha.
Com informações do repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul.