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Na Expedito Garcia

Bandidos assaltam garotas de programa em apartamento no ES

As jovens foram trancadas no interior do imóvel e tiveram celulares, aliança, relógio, câmera de segurança e máquina de cartão levados pelos assaltantes

Publicado em 29 de Março de 2022 às 10:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2022 às 10:26
Vigilante que confessou roubo foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica
Delegacia Regional de Cariacica. Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 23 anos foi detido e um adolescente apreendido depois de um assalto em um apartamento, na noite desta segunda-feira (28), no bairro Campo Grande, em Cariacica, na Grande Vitória. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, um terceiro assaltante conseguiu fugir.
As vítimas, três jovens de 21, 23 e 26 anos, contaram aos policiais que fazem programas sexuais no apartamento, no terceiro andar de um prédio da Avenida Expedito Garcia, e foram rendidas pelos criminosos por volta das 21h47. As jovens foram trancadas no interior do apartamento e tiveram celulares, aliança, relógio, câmera de segurança e máquina de cartão levados pelos assaltantes.
Policiais militares começaram as buscas pela região porque um dos celulares roubados tinha rastreador. O adolescente e o jovem foram localizados no bairro Vila Capixaba. A dupla tentou fugir, mas acabou detida. A arma usada no assalto, um revólver calibre 32 municiado, foi localizada no quintal de uma casa.
Homem de 23 anos e um adolescente de 16 foram detidos depois de um assalto em um apartamento
Homem de 23 anos e um adolescente de 16 foram detidos depois de um assalto em um apartamento Crédito: Rodrigo Gomes
Os celulares das vítimas, um relógio e cerca de R$ 55 em dinheiro foram recuperados. Os demais pertences roubados, de acordo com os suspeitos, foram levados pelo assaltante que conseguiu fugir.
O jovem de 23 anos já esteve preso por roubo e receptação e o adolescente disse já ter sido apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que um homem de 23 anos e um adolescente de 16 anos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica, na madrugada desta terça-feira (29). O homem foi autuado em flagrante pelos crime de roubo qualificado e corrupção de menores, sendo, posteriormente, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Já o adolescente foi autuado pelo crime de roubo qualificado e encaminhado ao Ciase.
*Com informações do g1 ES

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