Bandidos armados rendem motorista com idosa e roubam carro na Serra

O crime aconteceu enquanto o homem estava parado aguardando a esposa. Um carro branco se aproximou e dois criminosos armados saíram do veículo e fizeram a abordagem. Eles apontaram a arma para a cabeça do motorista e obrigaram que ele saísse. A TV Gazeta apurou que os bandidos fugiram levando o carro da família e a carteira do motorista com todos documentos.

O roubo aconteceu por volta das 16h e, em menos de 15 minutos depois, o veículo foi flagrado passando pelo cerco eletrônico na Rodovia do Contorno, sentido Cariacica. Apesar disso, a Polícia Civil informou na manhã desta quarta-feira (22) que o veículo ainda não constava como recuperado e que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Também não há suspeitos detidos.