Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Insegurança

Bandidos armados rendem motorista com idosa e roubam carro na Serra

Veículo foi flagrado pelo cerco eletrônico na Rodovia do Contorno, seguindo no sentido Cariacica. Apesar disso, carro ainda não foi recuperado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2025 às 13:01

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 13:01

Um homem teve o carro roubado na tarde de terça-feira (21), no bairro André Carloni, na Serra. Dentro do veículo, estava a mãe dele, uma idosa de mais de 90 anos. Segundo boletim de ocorrência policial, as vítimas precisaram implorar que os ladrões deixassem a senhora sair do veículo, já que ela tem dificuldades de locomoção.
O crime aconteceu enquanto o homem estava parado aguardando a esposa. Um carro branco se aproximou e dois criminosos armados saíram do veículo e fizeram a abordagem. Eles apontaram a arma para a cabeça do motorista e obrigaram que ele saísse. A TV Gazeta apurou que os bandidos fugiram levando o carro da família e a carteira do motorista com todos documentos.
O roubo aconteceu por volta das 16h e, em menos de 15 minutos depois, o veículo foi flagrado passando pelo cerco eletrônico na Rodovia do Contorno, sentido Cariacica. Apesar disso, a Polícia Civil informou na manhã desta quarta-feira (22) que o veículo ainda não constava como recuperado e que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Também não há suspeitos detidos. 

Bandidos rendem motorista e roubam carro na Serra

+ Reportagens

Grande Vitória registra 15 roubos de carro por dia

Roubo de veículos cai pela metade com cerco eletrônico

Como agia quadrilha que mirava veículos em bairros nobres

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N' Roses no ES: motorista de aplicativo aproveita grade do Kleber Andrade para curtir show
Imagem de destaque
Homem invade casa e ataca a ex, adolescente e até bebê em Cariacica
Imagem de destaque
Menopausa: 6 plantas que contribuem para o bem-estar feminino

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados