Roubo de veículos em Vitória cai pela metade com cerco eletrônico

Câmeras de cerco eletrônico em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Vitória registrou uma queda de 48% no número de furtos e roubos de veículos em comparação com janeiro e fevereiro de 2018 – quando ainda não havia sido instalado o cerco eletrônico nas entradas e saídas da Capital – com o mesmo período deste ano. Nos primeiros dois meses do ano passado, foram 205 ocorrências, já neste ano foram 106 casos, segundo dados da Secretaria de Estado Segurança Pública (Sesp) e da prefeitura. Para a administração municipal e especialistas, o cerco eletrônico contribuiu para a redução.

O sistema funciona desde o dia 20 de abril do ano passado com 70 câmeras que leem e fotografam as placas dos veículos. Quando há restrição de furto e roubo e o veículo passa por uma dessas câmeras, um alarme toca na Central Integrada de Operações e Monitoramento e as equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar são acionadas.

O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira Mota, relatou que desde a implantação do cerco foram recuperados 127 veículos. “A possibilidade de um bandido ser pego em Vitória é maior que em outros municípios, isso inibe que a pessoa roube carro ou moto na Capital”, disse.

O empresário Renato Silva Trevizani, de 40 anos, teve dois carros roubados na Grande Vitória. O primeiro no bairro Hélio Ferraz, na Serra, em 2012. Já o segundo foi em 2017, em Jardim Camburi, na Capital. Da última vez, a esposa dele estava saindo com o veículo quando foi abordada por três homens. Após ter passado por essas duas situações, ele acredita que o cerco eletrônico pode contribuir para a segurança. “Naquela época, não tinha esse tipo de tecnologia”, disse.

Renato já teve o carro roubado duas vezes na Grande Vitória, a última delas na Capital, em Jardim Camburi Crédito: Carlos Alberto Silva

GRANDE VITÓRIA

O bom funcionamento do sistema na Capital, um projeto da própria prefeitura, fez com que o governo do Estado estipulasse a meta de estender a tecnologia para as outras cidades da Grande Vitória.

O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande em fevereiro deste ano, mas a Sesp informou, em nota, que ainda não há previsão de instalação nos demais municípios, já que a expansão está em estudo. Casagrande, inclusive, já foi vítima de roubo de carro duas vezes na região, ambas em 2018: a primeira em março, em Bento Ferreira, Vitória, na condição de ex-governador, e outra em dezembro, no Ibes, em Vila Velha, quando era governador eleito.

O titular da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, delegado Ícaro Ruginski, ressaltou que o cerco eletrônico é uma boa ferramenta para ajudar na redução de furtos roubos e vê com bons olhos a instalação em outros municípios. “O número de furtos e roubos está em queda em todo o Estado ao longo dos meses de 2018, e na Capital a utilização do cerco tem contribuído com o trabalho da polícia”, destacou.

O especialista em segurança da informação e perito em computação forense Gilberto Sudré acrescentou que o uso da tecnologia tem contribuído para a recuperação de veículos roubados e furtados.

“A tecnologia do cerco eletrônico é interessante, ela aumenta a quantidade de veículos recuperados e pode inibir a ação de bandidos. Mas, além das entradas e saídas, as câmeras também poderiam ser colocadas em vias dentro das cidades para que os carros roubados que circulassem dentro do município fossem identificados”, ressalta.