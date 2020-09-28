Bandido é morto em SP após roubar advogado e socialite do ES: 'Horror'

Um assaltante acabou morto na noite do último sábado (26) após roubar o relógio de um famoso advogado de Vila Velha em frente à porta de um hotel de luxo dos Jardins, em São Paulo. O bandido abordou o advogado de 42 anos, que também é empresário, assim que ele e a esposa - uma socialite do Espírito Santo - saltaram do carro para entrarem para o saguão do edifício.
Segundo o boletim de ocorrência do caso, o criminoso de 25 anos começou a disparar contra seguranças do local que viram o assalto e decidiram revidar os tiros. O suspeito foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
"Foi um horror. Ficamos imaginando o que não acontece em outros lugares... Soubemos de um outro casal que foi roubado ali próximo. Estão roubando muitas joias e relógios em São Paulo, nem pedem o celular. Agora está tudo bem e estamos agradecidos por ter um Deus tão maravilhoso. Deus sempre cuida de nós", desabafou a socialite à reportagem que, por segurança, preferiu não se identificar.
O caso foi registrado no 78º Distrito Policial, nos Jardins, como tentativa de roubo, homicídio e legítima defesa.