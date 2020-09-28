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Na porta de hotel de luxo

Bandido é morto em SP após roubar advogado e socialite do ES: 'Horror'

Crime aconteceu na porta de hotel de luxo dos Jardins, em São Paulo, na noite do último sábado (26); vítimas capixabas já estão de volta ao Espírito Santo

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 12:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 12:08
Imagem da Rua Vitorino Fasano, nos Jardins, em São Paulo
Imagem da Rua Vitorino Fasano, nos Jardins, em São Paulo Crédito: Google Maps/Reprodução
Um assaltante acabou morto na noite do último sábado (26) após roubar o relógio de um famoso advogado de Vila Velha em frente à porta de um hotel de luxo dos Jardins, em São Paulo. O bandido abordou o advogado de 42 anos, que também é empresário, assim que ele e a esposa - uma socialite do Espírito Santo - saltaram do carro para entrarem para o saguão do edifício.
Segundo o boletim de ocorrência do caso, o criminoso de 25 anos começou a disparar contra seguranças do local que viram o assalto e decidiram revidar os tiros. O suspeito foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
"Foi um horror. Ficamos imaginando o que não acontece em outros lugares... Soubemos de um outro casal que foi roubado ali próximo. Estão roubando muitas joias e relógios em São Paulo, nem pedem o celular. Agora está tudo bem e estamos agradecidos por ter um Deus tão maravilhoso. Deus sempre cuida de nós", desabafou a socialite à reportagem que, por segurança, preferiu não se identificar. 

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O caso foi registrado no 78º Distrito Policial, nos Jardins, como tentativa de roubo, homicídio e legítima defesa.

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