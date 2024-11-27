Bandido da lista de mais procurados da Serra é preso em Vitória

Captura do homem procurado foi feita pela Guarda Municipal de Vitória Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória

Um homem que já figurou na lista dos bandidos mais procurados da Serra , e que estava foragido do sistema prisional desde 2022, foi recapturado pela Guarda Municipal de Vitória no bairro Santo Antônio, em Vitória . A detenção de Richardson Araújo dos Santos, de 37 anos, aconteceu na manhã da última segunda-feira (25), nas proximidades da escola em que o filho dele estuda.

Conforme explicou o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, não há confirmação de que Richardson morava na região, entretanto, o homem, que ficava transitando entre Vitória e Serra, se alternava com outras pessoas para deixar o menino na instituição de ensino fundamental.

"A nossa inteligência recebeu a informação de um indivíduo com mandado de prisão em aberto que estava levando o filho para a escola. Confirmamos essa informação, monitoramos a rotina por alguns dias e verificamos as melhores condições para fazer a abordagem, porque ele levava o filho numa motocicleta, então a chance de fuga era grande", explicou Boni.

Ainda de acordo com o secretário, no momento da abordagem, o bandido, que responde por crimes diversos, de fato tentou e escapar do local, mas acabou preso. Com ele, foram encontrados R$ 900 em espécie.

Em nota, a Polícia Civil disse que o suspeito, de 37 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante por tráfico de drogas. "Também foi dado cumprimento a um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais do Juizado de Vila Velha, pelos crimes de tráfico de drogas, posse de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), à disposição da Justiça", completou a corporação.

Fugiu com alvará falso

Richardson era considerado fugitivo da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), desde o dia 5 de fevereiro de 2022. E a forma que ele saiu foi curiosa: o suspeito usou um alvará de soltura falsificado.

"Na época, a unidade procedeu com todos os trâmites necessários para a liberação do interno. O alvará de soltura recebido via e-mail pela penitenciária continha carimbos e timbres da Central de Alvarás e dos órgãos de Justiça, sendo identificado como falso posteriormente à liberação do preso. O caso foi registrado junto à Polícia Civil para investigação", detalhou a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

O criminoso tem entradas e saídas do presídio a partir de junho de 2011, pelo crime de tráfico de drogas.