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Fugitivo de presídio

Bandido da lista de mais procurados da Serra é preso em Vitória

Richardson Araujo dos Santos, o Curu, foi capturado na última segunda-feira (25) enquanto deixava o filho na escola

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 16:52

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

27 nov 2024 às 16:52
Guarda Municipal de Vitória
Captura do homem procurado foi feita pela Guarda Municipal de Vitória Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória
Um homem que já figurou na lista dos bandidos mais procurados da Serra, e que estava foragido do sistema prisional desde 2022, foi recapturado pela Guarda Municipal de Vitória no bairro Santo Antônio, em Vitória. A detenção de Richardson Araújo dos Santos, de 37 anos, aconteceu na manhã da última segunda-feira (25), nas proximidades da escola em que o filho dele estuda.
Conforme explicou o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, não há confirmação de que Richardson morava na região, entretanto, o homem, que ficava transitando entre Vitória e Serra, se alternava com outras pessoas para deixar o menino na instituição de ensino fundamental.
"A nossa inteligência recebeu a informação de um indivíduo com mandado de prisão em aberto que estava levando o filho para a escola. Confirmamos essa informação, monitoramos a rotina por alguns dias e verificamos as melhores condições para fazer a abordagem, porque ele levava o filho numa motocicleta, então a chance de fuga era grande", explicou Boni.
Ainda de acordo com o secretário, no momento da abordagem, o bandido, que responde por crimes diversos, de fato tentou e escapar do local, mas acabou preso. Com ele, foram encontrados R$ 900 em espécie. 
Em agosto de 2023, Richardson apareceu na lista dos 14 criminosos mais procurados do município da Serra, divulgada pela Polícia Militar. À época, o comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, disse que todos da lista tinham ficha criminal extensa e eram alvos preferenciais. 
Em nota, a Polícia Civil disse que o suspeito, de 37 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante por tráfico de drogas. "Também foi dado cumprimento a um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais do Juizado de Vila Velha, pelos crimes de tráfico de drogas, posse de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), à disposição da Justiça", completou a corporação.

Fugiu com alvará falso

Richardson era considerado fugitivo da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), desde o dia 5 de fevereiro de 2022. E a forma que ele saiu foi curiosa: o suspeito usou um alvará de soltura falsificado.
"Na época, a unidade procedeu com todos os trâmites necessários para a liberação do interno. O alvará de soltura recebido via e-mail pela penitenciária continha carimbos e timbres da Central de Alvarás e dos órgãos de Justiça, sendo identificado como falso posteriormente à liberação do preso. O caso foi registrado junto à Polícia Civil para investigação", detalhou a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
O criminoso tem entradas e saídas do presídio a partir de junho de 2011, pelo crime de tráfico de drogas.
A Central de Alvarás da Sejus é responsável por analisar toda a situação processual dos internos, por meio dos sistemas criminais, para posterior envio do cumprimento de soltura às unidades prisionais. Porém, neste caso específico, o recebimento da liberação pela PSVV não havia passado por todos esses procedimentos. O interno foi liberado considerando que o documento era verdadeiro, sem indícios de adulteração aparente.

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