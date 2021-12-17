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Bandido com submetralhadora sai de carro e rouba celular de homem em Vila Velha

A vítima estava na calçada, olhando o celular, quando é surpreendida pelo criminoso, que já sai do carro armado e toma o celular dela

Publicado em 

17 dez 2021 às 13:04

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 13:04

Um assaltante, com uma arma que aparenta ser uma submetralhadora artesanal, foi flagrado por uma câmera de segurança ao sair de um carro para roubar o celular de um homem no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (17). 
A vítima estava na calçada, olhando o celular, quando é surpreendida pelo criminoso, que já sai do carro armado e toma o celular dela. Em seguida, um comparsa do criminoso também sai do carro para roubar a mochila que estava com o homem.
Depois do assalto, os bandidos entram no carro e fogem. Segundo informações da Polícia Militar, a dupla não foi encontrada. Já a vítima foi orientada a registrar o crime na delegacia.
Horas após o ocorrido, na tarde desta sexta-feira, a Polícia Militar informou que localizou o veículo usado pelos dois criminosos para realizar o assalto. Segundo a PM, no interior do carro estavam alguns objetos roubados. Ninguém foi detido e a arma não foi localizada.

Correção

17/12/2021 - 2:45
A reportagem errou ao informar que o crime ocorreu em São Cristóvão, bairro que na verdade pertence a Vitória e não Vila Velha. O assalto ocorreu no bairro Cristóvão Colombo. O texto foi corrigido.

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