Bandido com submetralhadora sai de carro e rouba celular de homem em Vila Velha

Um assaltante, com uma arma que aparenta ser uma submetralhadora artesanal, foi flagrado por uma câmera de segurança ao sair de um carro para roubar o celular de um homem no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (17).
A vítima estava na calçada, olhando o celular, quando é surpreendida pelo criminoso, que já sai do carro armado e toma o celular dela. Em seguida, um comparsa do criminoso também sai do carro para roubar a mochila que estava com o homem.
Depois do assalto, os bandidos entram no carro e fogem. Segundo informações da Polícia Militar, a dupla não foi encontrada. Já a vítima foi orientada a registrar o crime na delegacia.
Horas após o ocorrido, na tarde desta sexta-feira, a Polícia Militar informou que localizou o veículo usado pelos dois criminosos para realizar o assalto. Segundo a PM, no interior do carro estavam alguns objetos roubados. Ninguém foi detido e a arma não foi localizada.
Correção
17/12/2021 - 2:45
A reportagem errou ao informar que o crime ocorreu em São Cristóvão, bairro que na verdade pertence a Vitória e não Vila Velha. O assalto ocorreu no bairro Cristóvão Colombo. O texto foi corrigido.