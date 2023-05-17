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Ação da polícia

Baianos são detidos com armas, munições e drogas em Colatina

Um deles é suspeito de um homicídio que aconteceu no dia anterior. Ele foi pego com uma pistola e uma grande quantidade de entorpecentes
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 mai 2023 às 14:42

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 14:42

Materiais apreendidos durante a ação policial em Colatina
Materiais apreendidos durante a ação policial em Colatina Crédito: Divulgação/PMES
Dois homens foram detidos durante uma ação policial no bairro Santo Antônio, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (16). Segundo informações da Polícia Militar, um deles é suspeito de um homicídio que aconteceu na noite do dia anterior, na segunda (15). A operação também resultou na apreensão de armas e drogas.
Com o suspeito do homicídio, os policiais encontraram uma pistola 9mm, 17 munições do mesmo calibre, 32 munições de calibre 12, seis munições de calibre .38, além de 184 gramas de crack, que daria 1.840 pedras do entorpecente e, ainda, uma balança de precisão.
Em seguida, outro homem foi detido com uma outra pistola. Ele estava também com dois carregadores com 16 munições em cada e um outro carregador grande com 30 munições, além de drogas.
A PM informou que os dois indivíduos detidos são naturais da Bahia. Eles foram encaminhados para a Delegacia Regional de Colatina, junto com o material apreendido. 
Polícia Civil informou que ambos foram autuados por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, sendo encaminhados ao sistema prisional. Um dos detidos também foi autuado por uso de documento falso.

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