Corpo é encontrado enterrado em cova rasa no interior de Linhares

Um corpo foi encontrado, em estado de decomposição, enterrado em uma cova rasa na localidade de Bananal do Sul, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (16). Por conta das condições do cadáver, não foi possível identificar a vítima.

A Polícia Civil atendeu a ocorrência e, após constatar o encontro do cadáver, acionou a perícia. Para que se obtenha a identificação da vítima, o caso foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

A corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.

Corpo foi encontrado na zona rural de Linhares Crédito: Pexels