Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estado de decomposição

Corpo é encontrado enterrado em cova rasa no interior de Linhares

Corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para fazer os exames de identificação da vítima; caso é investigado pela Polícia Civil
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 mai 2023 às 12:42

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 12:42

Um corpo foi encontrado, em estado de decomposição, enterrado em uma cova rasa na localidade de Bananal do Sul, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (16). Por conta das condições do cadáver, não foi possível identificar a vítima.
A Polícia Civil atendeu a ocorrência e, após constatar o encontro do cadáver, acionou a perícia. Para que se obtenha a identificação da vítima, o caso foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
A corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.
Polícia / sirene
Corpo foi encontrado na zona rural de Linhares Crédito: Pexels
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, conclui a polícia.

Veja Também

Azul faz vistoria no Aeroporto de Linhares, que agora é da Infraero

Jovem é achado morto e polícia investiga relação com estupro em Linhares

Centro de distribuição do Mercado Livre começa a operar em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados