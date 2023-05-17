Corpo é encontrado enterrado em cova rasa no interior de Linhares

Um corpo foi encontrado, em estado de decomposição, enterrado em uma cova rasa na localidade de Bananal do Sul, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (16). Por conta das condições do cadáver, não foi possível identificar a vítima.
A Polícia Civil atendeu a ocorrência e, após constatar o encontro do cadáver, acionou a perícia. Para que se obtenha a identificação da vítima, o caso foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
A corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, conclui a polícia.