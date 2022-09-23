Avô é preso e confessa que abusou da neta de quatro anos em Vitória

O avô, que chegou ao Brasil há uma semana, confessou ter abusado da neta enquanto dava banho na criança dentro de casa. Ele teria tocado nas partes íntimas da menina, segundo o boletim de ocorrência. Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a vítima gritou ao sofrer o abuso e contou em detalhes para a mãe tudo que aconteceu.