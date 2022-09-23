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Durante o banho

Avô é preso e confessa que abusou da neta de quatro anos em Vitória

Caso teria acontecido quando o homem dava banho na menina na noite de quinta-feira (22). Na delegacia, ele confessou o crime e foi autuado por estupro de vulnerável
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

23 set 2022 às 09:26

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 09:26

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Avô foi autuado por estupro de vulnerável em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Um venezuelano de 66 anos foi preso suspeito de ter abusado sexualmente da neta de quatro anos dentro da residência onde moravam a criança e a mãe, filha dele, em Vitória. O caso teria acontecido quando o avô dava banho na neta, na noite desta quinta-feira (22). Na delegacia, o homem confessou o crime e foi autuado por estupro de vulnerável. A identidade dele e o bairro onde o fato aconteceu não estão sendo divulgados para não expor a vítima.
O avô, que chegou ao Brasil há uma semana, confessou ter abusado da neta enquanto dava banho na criança dentro de casa. Ele teria tocado nas partes íntimas da menina, segundo o boletim de ocorrência. Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a vítima gritou ao sofrer o abuso e contou em detalhes para a mãe tudo que aconteceu.
A mãe, que tem 25 anos e informou ter atuado como policial civil na Venezuela, conseguiu imobilizar o próprio pai antes da chegada da polícia. Ele foi levado para a delegacia e confessou o crime. O homem foi autuado por estupro de vulnerável.
A Polícia Militar informou que chegou ao local e a equipe se deparou com um indivíduo caído na rua. Após a autuação em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), segundo a Polícia Civil.

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