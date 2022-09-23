Avô é preso e confessa que abusou da neta de quatro anos em Vitória

Um venezuelano de 66 anos foi preso suspeito de ter abusado sexualmente da neta de quatro anos dentro da residência onde moravam a criança e a mãe, filha dele, em Vitória. O caso teria acontecido quando o avô dava banho na neta, na noite desta quinta-feira (22). Na delegacia, o homem confessou o crime e foi autuado por estupro de vulnerável. A identidade dele e o bairro onde o fato aconteceu não estão sendo divulgados para não expor a vítima.
O avô, que chegou ao Brasil há uma semana, confessou ter abusado da neta enquanto dava banho na criança dentro de casa. Ele teria tocado nas partes íntimas da menina, segundo o boletim de ocorrência. Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a vítima gritou ao sofrer o abuso e contou em detalhes para a mãe tudo que aconteceu.
A mãe, que tem 25 anos e informou ter atuado como policial civil na Venezuela, conseguiu imobilizar o próprio pai antes da chegada da polícia. Ele foi levado para a delegacia e confessou o crime. O homem foi autuado por estupro de vulnerável.
A Polícia Militar informou que chegou ao local e a equipe se deparou com um indivíduo caído na rua. Após a autuação em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), segundo a Polícia Civil.