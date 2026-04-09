Aves silvestres e exóticas são resgatadas em imóvel de Vila Velha

Mais de 90 aves foram resgatadas durante operação da Polícia Civil em Vila Velha Crédito: PCES/Divulgação

Uma operação da Polícia Civil do Espírito Santo resultou no resgate de 91 aves, algumas eram silvestres, exóticas ou nativas de outros países, que viviam presas, em condições inadequadas, em um imóvel do bairro Jardim Guaranhuns, em Vila Velha.

Entre os animais apreendidos estão espécies originárias da Austrália (calopsitas, mandarins e red rumped), Indonésia (bico-de-lacre e calafates) e da Região Nordeste do Brasil (canários-belgas, galinhas, canários, coleiros, cardeais-do-nordeste e trinca-ferros), além de 3 filhotes de mandarim vivos e 3 mortos.

O responsável pelas aves era um entregador de mercadorias, de 41 anos, que responderá por infrações previstas na Lei de Crimes Ambientais, incluindo maus-tratos a animais.

Além das aves apreendidas, durante a ação, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (9), em conjunto com a Guarda de Vila Velha (GMVV) e a Gerência de Bem-Estar Animal da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV), também foram encontrados animais mortos, já em estado de decomposição, sendo devorados por larvas. Roedores e baratas circulavam entre as gaiolas, agravando ainda mais as condições insalubres.

Os animais serão encaminhados pela prefeitura ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), responsável pelo acolhimento, tratamento e destinação adequada das espécies. Adicionalmente, será feita a coleta dos resíduos e a destruição das gaiolas apreendidas, para evitar a disseminação de zoonoses na comunidade.