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Criação ilegal

Aves silvestres e exóticas são resgatadas em imóvel de Vila Velha

Estavam entre os 91 animais encontrados espécies oriundas da Austrália, Indonésia e da Região Nordeste do Brasil. No local, havia ainda pássaros mortos, já em estado de decomposição
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

09 abr 2026 às 17:12

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 17:12

Pássaros são encontrados mortos durante operação em imóvel de Vila Velha
Mais de 90 aves foram resgatadas durante operação da Polícia Civil em Vila Velha Crédito: PCES/Divulgação
Uma operação da Polícia Civil do Espírito Santo resultou no resgate de 91 aves, algumas eram silvestres, exóticas ou nativas de outros países, que viviam presas, em condições inadequadas, em um imóvel do bairro Jardim Guaranhuns, em Vila Velha.
Entre os animais apreendidos estão espécies originárias da Austrália (calopsitas, mandarins e red rumped), Indonésia (bico-de-lacre e calafates) e da Região Nordeste do Brasil (canários-belgas, galinhas, canários, coleiros, cardeais-do-nordeste e trinca-ferros), além de 3 filhotes de mandarim vivos e 3 mortos.
O responsável pelas aves era um entregador de mercadorias, de 41 anos, que responderá por infrações previstas na Lei de Crimes Ambientais, incluindo maus-tratos a animais.
Além das aves apreendidas, durante a ação, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (9), em conjunto com a Guarda de Vila Velha (GMVV) e a Gerência de Bem-Estar Animal da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV), também foram encontrados animais mortos, já em estado de decomposição, sendo devorados por larvas. Roedores e baratas circulavam entre as gaiolas, agravando ainda mais as condições insalubres.
Os animais serão encaminhados pela prefeitura ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), responsável pelo acolhimento, tratamento e destinação adequada das espécies. Adicionalmente, será feita a coleta dos resíduos e a destruição das gaiolas apreendidas, para evitar a disseminação de zoonoses na comunidade.
“A operação reforça o compromisso das autoridades com a defesa da fauna e o combate ao tráfico ilegal de animais. Maus-tratos e posse irregular não serão tolerados, e continuaremos atuando em parceria para proteger o bem-estar animal e a biodiversidade”, ressaltou o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA).

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