Auxiliar de produção é encontrado morto com resina no rosto em empresa de Cariacica

Railton José de Oliveira Santos trabalhava como auxiliar de produção na empresa há 20 anos Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um homem de 57 anos foi encontrado morto dentro da empresa onde trabalhava em Jardim Campo Grande, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (22). A vítima tinha marcas de pauladas pelo corpo e resina no rosto. Railton José de Oliveira Santos trabalhava como auxiliar de produção na empresa que fabrica tanques e pias há 20 anos. Funcionário mais antigo do local, ele morava em um apartamento dentro da empresa.

De acordo com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a suspeita é que a vítima tenha tentado impedir um furto de fios durante a madrugada, porque a empresa já tinha sido invadida antes.

O corpo de Railton estava em um galpão e foi encontrado por funcionários que chegavam pra trabalhar por volta de 6h. Câmeras de segurança podem ter registrado o momento do assassinato e devem ajudar a polícia a encontrar o autor do crime.

Polícia Militar foi acionada e informou que a equipe constatou o óbito do trabalhador, além do furto de diversos materiais, inclusive fios de cobre.

Polícia Civil informa que o caso foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte, e será investigado pelo Departamento Especializado de Investigação Criminal (Deic). Nenhum suspeito foi preso até o momento.

O corpo de Railton foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.