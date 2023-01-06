Assaltante tenta roubar distribuidora e acaba apanhando em Linhares

De acordo com a PM, a vítima contou aos militares que estava fechando o comércio quando o suspeito chegou ao local e pediu um copo de bebida. Ao ser informado que a distribuidora já estava fechando, o suspeito sacou uma arma e anunciou o assalto.

Durante a ação, o comerciante percebeu que a arma era falsa e reagiu. Após luta corporal, o assaltante foi imobilizado e mantido no local pelo dono do estabelecimento até a chegada da polícia. Ferido, o suspeito foi levado ao Hospital Geral de Linhares e, após receber atendimento médico, encaminhado à Delegacia Regional de Linhares. A vítima também ficou ferida e precisou ser levada para a unidade hospitalar.