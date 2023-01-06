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Assaltante tenta roubar distribuidora e acaba apanhando em Linhares

Comerciante percebeu que suspeito estava com arma falsa, entrou em luta corporal com o criminoso e o imobilizou até a chegada da polícia ao local, na madrugada desta sexta-feira (6)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 jan 2023 às 11:56

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 11:56

Homem tenta assaltar distribuidora com arma de brinquedo e é detido pelo dono em Linhares
Homem tenta assaltar distribuidora com arma de brinquedo e é detido pelo dono em Linhares. Crédito: Policia Civil
Uma tentativa de assalto a uma distribuidora de bebidas no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, terminou mal para o suspeito do crime na madrugada desta sexta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, o criminoso chegou ao local anunciando o assalto, mas o dono do estabelecimento percebeu que a arma era falsa, reagiu e entrou em luta corporal com o assaltante – que ficou ferido e foi levado para o Hospital Geral de Linhares.
De acordo com a PM, a vítima contou aos militares que estava fechando o comércio quando o suspeito chegou ao local e pediu um copo de bebida. Ao ser informado que a distribuidora já estava fechando, o suspeito sacou uma arma e anunciou o assalto.
Durante a ação, o comerciante percebeu que a arma era falsa e reagiu. Após luta corporal, o assaltante foi imobilizado e mantido no local pelo dono do estabelecimento até a chegada da polícia. Ferido, o suspeito foi levado ao Hospital Geral de Linhares e, após receber atendimento médico, encaminhado à Delegacia Regional de Linhares. A vítima também ficou ferida e precisou ser levada para a unidade hospitalar.
Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e ameaça e encaminhado ao sistema prisional.

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