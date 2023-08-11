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Assaltante que tomou café antes de assaltar loja já foi preso 14 vezes no ES

O suspeito foi identificado pela Polícia Militar de Colatina. Ele também é apontado como autor de outro roubo na cidade, desta vez em uma sorveteria
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 ago 2023 às 16:11

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 16:11

Identificado pela Polícia Militar, o homem suspeito de assaltar uma loja de aparelhos auditivos, no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na quinta-feira (10), já foi preso 14 vezes, de acordo com a corporação. Conforme a apuração da TV Gazeta Noroeste, ele saiu da prisão na última sexta-feira (4), após receber um alvará de soltura, e, em menos de uma semana, voltou a praticar crimes.
A PM informou que o indivíduo é de Nova Venécia, onde atuava. Ele deu entrada no sistema prisional por casos de receptação, ameaça e roubos. A última vez que foi pego pela polícia foi no dia 4 de janeiro, quando roubou uma sorveteria no centro da cidade. Consta na ficha criminal que o crime foi o sétimo roubo que ele cometeu.

Dois roubos em menos de 24 horas

O indivíduo é suspeito de dois roubos em Colatina entre quarta (9) e quinta (10). A Gazeta acompanhou o caso da loja de aparelhos auditivos. O crime aconteceu na manhã de quinta, quando ele levou um notebook, um celular e R$ 298,00. Antes de cometer o crime, ele parou no estabelecimento para “tomar um cafezinho”. Câmeras de videomonitoramento flagraram toda a ação do homem.
De acordo com a PM, ele também é suspeito de assaltar uma sorveteria na noite de quarta. Uma funcionária relatou que o suspeito simulou estar armado e exigiu todo o dinheiro do caixa, fugindo logo em seguida. Do estabelecimento, ele levou R$ 175,00.
O homem é procurado pela polícia, que segue fazendo buscas.

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