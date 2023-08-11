Assaltante que tomou café antes de assaltar loja já foi preso 14 vezes no ES

O indivíduo é suspeito de dois roubos em Colatina entre quarta (9) e quinta (10). A Gazeta acompanhou o caso da loja de aparelhos auditivos. O crime aconteceu na manhã de quinta, quando ele levou um notebook, um celular e R$ 298,00. Antes de cometer o crime, ele parou no estabelecimento para “tomar um cafezinho”. Câmeras de videomonitoramento flagraram toda a ação do homem.