Assaltante de celular leva choque e acaba preso na Enseada do Suá

Suspeito tentou roubar celular, mas levou choque e acabou preso em Vitória Crédito: Pablo Campos

Um suspeito acabou detido após tentar roubar o telefone de uma jovem de 25 anos enquanto ela andava por uma rua do bairro Enseada do Suá, em Vitória , na noite de quinta-feira (5), após sair do trabalho. O homem estava com uma faca e chegou de bicicleta, exigindo o aparelho da vítima – que arremessou o objeto no telhado de uma residência. O indivíduo decidiu pular o muro da casa, mas acabou sofrendo um choque na cerca elétrica e foi detido por populares. Não há informações sobre o nome do homem preso.

Em entrevista à TV Gazeta, a vítima da tentativa de assalto contou que percebeu a aproximação do suspeito e ficou com muito medo. Após jogar o telefone, ela correu e pediu ajuda a populares da região. A jovem conversou com a reportagem, mas preferiu não se identificar. "Trabalho todos os dias, compro minhas coisas, mas chega um cara e manda passar tudo. É difícil", relatou.

Conforme apuração da TV Gazeta, o homem acumula passagens pela polícia por crimes como roubo e lesão corporal. Ele foi contido e amarrado por pessoas que passavam pela região. A Guarda Municipal foi até o local e encaminhou o suspeito até a Delegacia Regional de Vitória. O celular da vítima foi recuperado.

A reportagem de A Gazeta perguntou à Polícia Civil se o homem foi autuado e segue preso. Em nota, a corporação informou que o suspeito, de 30 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de roubo majorado pelo emprego de grave ameaça com uso de arma branca. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Duas vítimas em dois dias na Enseada do Suá

Um dia antes, uma outra jovem foi abordada na mesma região. A estudante de direito Samara Batista estava saindo do estágio e indo para a faculdade quando foi surpreendida por um assaltante. O ladrão chegou a pegar o celular dela, mas acabou detido. A estudante também contou com o apoio das pessoas que estavam próximas. Ao menos cinco homens correram atrás do suspeito e o amarraram com uma corda até a chegada da Polícia Militar.

Na quarta-feira (4), homem tentou roubar celular, mas também foi preso Crédito: Oliveira Alves

Em entrevista à TV Gazeta, a estudante relatou que passa com frequência pelo local e não imaginava que seria vítima de um crime na região. "É uma caminhada que sempre faço. Vejo que a região é movimentada, nunca pensei que fosse ser assaltada". contou.

O homem, identificado como Leonardo Sacramento, de 33 anos, foi levado por policiais militares até a Delegacia Regional de Vitória e foi autuado em flagrante por roubo. Assim como no caso registrado na quinta-feira (5), o celular da vítima também foi recuperado na quarta (4).