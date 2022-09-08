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Após forró

Aposentado é morto com tiro no pescoço dentro de carro em Viana

Crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (8); Homem de 70 anos era morador de Cariacica. Caso será investigado pela DHPP
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 set 2022 às 12:37

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 12:37

Morte em Aribiri: mulher foi presa após prestar depoimento na DHPP
Morte em Aribiri: mulher foi presa após prestar depoimento na DHPP Crédito: Archimedes Patrício
Um eletricista aposentado, de 70 anos, identificado como Eugenio Paulino dos Reis, foi morto com um tiro no pescoço, dentro do carro, na madrugada desta quinta-feira (8), após sair de um forró em Vila Bethânia, Viana.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que ninguém soube informar sobre autoria e motivação do crime. O boletim de ocorrência mostra que o homem foi encontrado dentro do veículo, modelo Chevrolet/Celta, de cor prata. Ele estava sem vida.
Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o homem morava em uma casa no bairro Vistamar, em Cariacica. No mês de junho, ele chamou a polícia, porque criminosos invadiram a residência e ameaçaram ele e um dos filhos, usuário de drogas.

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Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, a costureira Sebastiana Divina da Silva, ex-companheira do aposentado, disse que ele estava em um churrasco, antes de ir para  o forró em Viana.
"Uma pessoa maravilhosa, a gente viveu muito tempo, teve um término, mas a amizade permaneceu. Ainda falei para ele, 'não vai para o forró, você já bebeu', mas ele disse que iria, porque amava forró. Era amigo, nunca me abandonou. Vou sentir muita falta", contou emocionada. 
O corpo do aposentado foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Também por nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", afirmou a corporação. 
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas. 

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