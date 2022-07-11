Antes de inaugurar, loja é alvo de arrombamento e furto em Vila Velha

Dias antes da inauguração, uma loja foi arrombada e teve até as tomadas das paredes arrancadas e levadas no bairro Glória, em Vila Velha . A ação foi descoberta na manhã desta segunda-feira (11).

O teto em gesso do estabelecimento foi quebrado e a fiação e tubulações de cobre foram furtadas, bem como um aparelho de ar-condicionado, armário e espelho do banheiro. Até mesmo ferramentas usadas em uma reforma no espaço foram furtadas.

Durante a manhã, a proprietária da loja registrou um boletim de ocorrência. Ela contou que a loja já funcionava há alguns anos em um shopping em frente ao local que foi assaltado e que o novo espaço está sendo reformado para que seja feita a mudança da loja.

Loja foi arrombada na Glória, em Vila Velha

A inauguração no novo espaço estava programada para quarta (13), mas precisou ser adiada.

"Nos sentimos sem saber o que fazer. Nem me mudei e já estou sendo assaltada. Tenho medo do que pode ser que aconteça" Jessica Leyne Oliveira - Proprietária da loja

Segundo a dona da loja, o prejuízo estimado com o arrombamento é de cerca de R$ 5 mil.

"Tive que contratar um sistema de segurança e vou instalar mais portas de aço pra inibir a ação dos bandidos. Não é fácil manter um comércio, ainda mais depois de dois anos de pandemia. Por isso a gente faz esse apelo por mais segurança", disse a proprietária.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como furto em estabelecimento comercial e seguirá sob investigação do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha. Nenhum suspeito foi preso.