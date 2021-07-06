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Violência

Agredida a pauladas pelo ex-marido, mulher pede socorro em batalhão da PM na Serra

Caso ocorreu no bairro Feu Rosa, bem perto da unidade da PM. A vítima, 45 anos,  sofreu ferimentos na cabeça e também pelo corpo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2021 às 09:22

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 09:22

Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória
O agressor após ser preso foi levado para o pantão da DHPM, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Uma mulher de 45 anos foi agredida a pauladas pelo ex-marido, Jeferson Santos Barbosa, de 36 anos, no bairro Feu Rosa, na Serra, nesta segunda-feira (5). Nem mesmo a proximidade com um batalhão da Polícia Militar inibiu o agressor. Segundo apurou a reportagem da TV Gazeta, as agressões ocorreram em um terreno aos fundos da unidade da PM.

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A mulher conseguiu fugir e correu na direção do batalhão, onde pediu socorro aos policiais que estavam no plantão. Após ser atendida, os militares conseguiram prender o agressor, que foi levado para o plantão da Delegacia da Mulher de Vitória, onde acabou autuado pelo crime de lesão corporal.
Uma outra mulher, que prefere não se identificar, contou que tentou proteger a vítima e que quase foi agredida. Outros homens, contudo, se mobilizaram para ajudar. Testemunhas contam que a vítima ficou bastante ferida. "Ele pegou uma madeira grande, que eu acho que se ela levasse umas três daquelas ela não aguentaria", contou uma delas.
De acordo com relatos, o ex-companheiro da vítima não aceita a separação deles, que aconteceu há cerca de 6 meses. Essa seria a terceira vez que o criminoso agrediu a mulher tentando forçá-la a reatar o casamento.
Policiais militares socorreram a mulher e a levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, também na Serra. A reportagem não conseguiu falar com a vítima.
Jeferson Santos Barbosa foi levado para a delegacia. Na manhã desta terça-feira, ele foi encaminhado ao presídio.
No boletim, foi relatado que a mulher sofreu muitos ferimentos na cabeça e também pelo corpo devido aos golpes desferidos pelo ex-marido com o pedaço de madeira.

Correção

06/07/2021 - 12:08
Após a publicação desta matéria, a TV Gazeta apurou que a mulher de 45 anos, agredida a pauladas, já não mantinha mais o relacionamento com o suspeito da agressão, Jeferson Santos Barbosa, de 36. A informação foi corrigida na matéria.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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