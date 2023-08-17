Advogado é suspeito de falsificar assinaturas de presos em Linhares

Após cinco meses de investigação, a Polícia Civil chegou à conclusão que um advogado de 35 anos, com atuação em Linhares , no Norte do Espírito Santo , usava documentos com assinaturas falsas em nome de detentos para conseguir ingressar em presídio para o exercício da função. As vítimas confirmaram para os policiais que não assinaram as procurações apresentadas pelo suspeito para entrar na unidade no município.

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, as investigações começaram quando a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou ter desconfiança das procurações apresentadas pelo advogado em um presídio – não divulgado pela polícia. Os agentes ouviram oito presos cujos nomes constavam nos documentos suspeitos, e eles não reconheceram as assinaturas.

Diante da suspeita, os documentos passaram pela perícia grafotécnica da Polícia Civil e, após análises do material e de laudos, a corporação constatou que não foram os presos que assinaram as procurações e que em dois casos houve o escaneamento das assinaturas de outro documento reproduzidas no papel.

O caso foi investigado pela Delegacia Regional de Linhares Crédito: Polícia Civil

O advogado foi interrogado pelos investigadores e alegou que as procurações eram verdadeiras, apesar das constatações da Polícia Civil. Lucindo afirmou que o suspeito vai responder na Justiça por falsificação de documentos e, caso seja condenado, poderá ficar entre um e cinco anos preso.

A Gazeta demandou a OAB sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. A Polícia Civil informou que notificou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) sobre a finalização das investigações. A reportagem dedemandou a OAB sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

O que diz a defesa do advogado

O advogado Júnior Mendonça, que faz a defesa do advogado investigado pela Polícia Civil pelo crime de falsificação de documento particular, informou que o inquérito ainda não foi concluído e afirmou que seu cliente é inocente.

"Todas as procurações foram assinadas pelos detentos constituintes. As assinaturas podem ter alguma divergência porque os presos, quando assinam, assinam algemados, o que dificulta a semelhança de uma assinatura quando ela assina sem algema. Essas procurações foram assinadas para que o advogado investigado trabalhasse na guia de execução de presos condenados, requerendo medidas progressivas de regime, saída temporária e livramento condicional", finalizou.