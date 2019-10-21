Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Discussão

Advogado é detido após confusão dentro de boate em Vila Velha

A confusão envolveu um advogado e um arquiteto dentro de uma casa noturna na Praia da Costa

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 12:32

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

21 out 2019 às 12:32
2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro
Uma confusão envolvendo um advogado e um arquiteto foi parar na delegacia na madrugada desta segunda-feira (21). Os dois estavam em uma boate da Praia da Costa, em Vila Velha, e teriam discutido por causa de uma mulher que também frequentava o local. O arquiteto de 33 anos disse à Polícia Civil que estava no estabelecimento acompanhado de uma amiga.
Por volta de 1h, segundo ele, o advogado de 33 anos tentou seduzir a jovem passando a mão nela. Considerando a abordagem ofensiva, o arquiteto disse ao advogado que a mulher estava acompanhada e que os dois já iriam embora. De acordo com o arquiteto, o advogado teria perguntado “você sabem quem eu sou?”, empurrado ele, sacado a pistola calibre 380 e apontado para o peito dele.

Veja Também

Jovem morre após ser baleado dentro de boate, em Linhares

Após confusão em boate no ES, jovem assalta na porta de delegacia e é preso

Soldados da Força Nacional de Segurança se envolvem em confusão em Vitória

 Ao notarem a confusão, os seguranças interferiram e acionaram a Polícia Militar. De acordo com a polícia, o registro e o porte de arma do advogado estão regulares. À Polícia Civil, o advogado caracterizou a versão contada pelo arquiteto como “caluniosa”. Ele disse que o arquiteto era quem estava assediando a mulher e que tentou defender a jovem das investidas dele. Ao intervir, foi abordado pelo arquiteto e mais três homens que aparentavam ser amigos do arquiteto.
Por se sentir coagido, ele sacou a pistola calibre 380 da cintura para se proteger. Em seguida, ele se afastou dos outros envolvidos. O arquiteto e o advogado foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A arma foi apreendida e imagens das câmeras de segurança foram entregues à polícia. A mulher que seria o motivo da discussão não prestou depoimento. Na delegacia, o advogado assinou um termo de compromisso com a determinação de comparecer na sala de audiência do Juizado Especial Criminal de Vila Velha sempre que for intimado. Todos foram liberados na madrugada desta segunda-feira. Com não houve prisão, os nomes dos envolvidos na confusão não serão divulgados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados