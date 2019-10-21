Advogado é detido após confusão dentro de boate em Vila Velha

Por volta de 1h, segundo ele, o advogado de 33 anos tentou seduzir a jovem passando a mão nela. Considerando a abordagem ofensiva, o arquiteto disse ao advogado que a mulher estava acompanhada e que os dois já iriam embora. De acordo com o arquiteto, o advogado teria perguntado “você sabem quem eu sou?”, empurrado ele, sacado a pistola calibre 380 e apontado para o peito dele.

Por se sentir coagido, ele sacou a pistola calibre 380 da cintura para se proteger. Em seguida, ele se afastou dos outros envolvidos. O arquiteto e o advogado foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A arma foi apreendida e imagens das câmeras de segurança foram entregues à polícia. A mulher que seria o motivo da discussão não prestou depoimento. Na delegacia, o advogado assinou um termo de compromisso com a determinação de comparecer na sala de audiência do Juizado Especial Criminal de Vila Velha sempre que for intimado. Todos foram liberados na madrugada desta segunda-feira. Com não houve prisão, os nomes dos envolvidos na confusão não serão divulgados.