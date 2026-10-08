Incêndio destrói parte de distribuidora de alumínios em Vitória; vídeo

Segundo o tenente Alves Júnior, do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 4h30.





"Quando a gente chegou, havia bastante chamas, mas saber como surgiram as chamas, só quando a perícia começar o trabalho dela", explicou.





O militar informou que o combate foi realizado e que a situação estava controlada. Segundo ele, os bombeiros também verificaram que não havia mais risco de retorno das chamas.





O proprietário do galpão, que funciona no local há cerca de 15 anos, ficou bastante abalado com o incêndio. Ele informou que ainda não conseguiu contabilizar os prejuízos.





Conforme o tenente Alves Júnior, a vistoria do local deve ser acionada pelo dono do local e pode ser feita pela Defesa Civil Municipal ou Estadual.





* Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta.