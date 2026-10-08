O que Flávio Bolsonaro e Lula propõem sobre o Bolsa Família

"Muita gente tem um preconceito com relação a quem está na Bolsa Família, como se não quisesse trabalhar. É um erro isso. Quase 70% das pessoas que recebem o Bolsa Família trabalham informalmente. E não vão para a formalidade por quê? Porque têm medo de perder o benefício", afirmou em um evento promovido pela Veja.