Adolescentes são baleados por engano em ataque a tiros em Linhares

Dois adolescentes de 12 e 14 anos foram baleados por engano na noite desta segunda-feira (2), no bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, um suspeito que estava de bicicleta atirou contra um homem, que correu em direção a um beco próximo a um supermercado, onde os jovens estavam e acabaram sendo atingidos. As vítimas foram socorridas para o Hospital Geral de Linhares (HGL).
O adolescente de 14 anos foi atingido na perna, já o menino de 12 anos foi baleado no joelho. O homem que seria o alvo do atirador não foi identificado. A PM informou que o autor dos disparos não foi localizado.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre o ocorrido. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.