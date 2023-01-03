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Não eram alvo

Adolescentes são baleados por engano em ataque a tiros em Linhares

Segundo a PM, um suspeito de bicicleta atirou contra um homem, que correu em direção a um beco perto de um supermercado, onde os jovens estavam e acabaram atingidos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 jan 2023 às 11:41

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 11:41

Menino de 12 anos foi um dos feridos; ele foi baleado na perna,
Menino de 12 anos foi um dos feridos; ele foi baleado na perna, Crédito: Tiago Félix
Dois adolescentes de 12 e 14 anos foram baleados por engano na noite desta segunda-feira (2), no bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, um suspeito que estava de bicicleta atirou contra um homem, que correu em direção a um beco próximo a um supermercado, onde os jovens estavam e acabaram sendo atingidos. As vítimas foram socorridas para o Hospital Geral de Linhares (HGL).
O adolescente de 14 anos foi atingido na perna, já o menino de 12 anos foi baleado no joelho. O homem que seria o alvo do atirador não foi identificado. A PM informou que o autor dos disparos não foi localizado.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre o ocorrido. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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