Adolescentes são autuados por suspeita de roubo de bicicleta em Vitória

Atualização
24/06/2023 - 7:00
O título deste texto foi alterado e outras informações foram acrescentadas após envio de nota pela Polícia Civil informando que os três foram liberados e não permaneceram presos, como indicado anteriormente. O nome do suspeito de 25 anos também foi retirado da reportagem, em função de não ter ficado preso e por passar a responder o caso em liberdade.
A Polícia Militar deteve, na noite de sexta-feira (23), um jovem de 25 anos e apreendeu dois adolescentes, de 15 e 17 anos, suspeitos de roubo e receptação de bicicletas em Jardim da Penha, Vitória. Os policiais chegaram até o grupo após a denúncia de um morador do bairro. Os três foram levados para a delegacia. Lá, os dois menores de idade foram autuados e, depois, encaminhados às respectivas famílias, enquanto o homem foi ouvido e liberado.
Conforme registros da PM, um morador de Jardim da Penha foi até o Destacamento da Polícia Militar (DPM) do bairro e informou que a bicicleta do seu filho havia sido roubada recentemente, compartilhando com o policial de plantão uma foto de um adolescente que seria suspeito do crime.
O militar reconheceu o suspeito e informou ao comando que se tratava de um rapaz que ficava, frequentemente, próximo ao Banestes do bairro. Com esses dados, policiais de plantão fizeram uma ronda e localizaram o adolescente da foto que, segundo a PM, confessou ser o autor do roubo.
Apesar da apreensão desse adolescente, o patrulhamento continuou porque havia a informação de que outro suspeito era responsável por receber o produto do roubo. Com apoio da Polícia Civil, ele foi localizado. Os dois detidos apontaram ainda mais um suspeito de receptação, que teria trocado uma bicicleta por uma moto.
Todos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 25 anos foi ouvido na Quarta Delegacia Regional e liberado para responder ao caso em liberdade. Já o adolescente de 17 anos foi autuado em flagrante, duas vezes, por ato infracional análogo ao crime de roubo, enquanto o menor de 15 anos foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de receptação.
Os dois adolescentes assinaram Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) e foram reintegrados às respectivas famílias. O caso segue sob investigação e detalhes não serão divulgados, por enquanto, segundo a Polícia Civil.