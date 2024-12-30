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Tragédia

Adolescente morre afogado ao nadar em represa em São Domingos do Norte

Marcos Gabriel Gonçalves da Silva, de 15 anos, afundou na represa no domingo (29) e desapareceu; o corpo dele foi achado nesta segunda-feira (30)

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 17:20

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

30 dez 2024 às 17:20
Adolescente pede socorro, afunda, e morre afogado em São Domingos do Norte
Marcos Gabriel Gonçalves da Silva tinha 15 anos Crédito: Montagem A Gazeta
Um adolescente de 15 anos morreu afogado em uma represa no Córrego da Mula, zona rural de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Marcos Gabriel Gonçalves da Silva chegou a pedir socorro antes de desaparecer na água no domingo (29). O corpo dele foi encontrado submerso na manhã desta segunda-feira (30).
Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 18h de domingo para ocorrência de “busca a afogado” em São Domingos. Testemunhas relataram aos militares que o adolescente estava nadando na represa quando começou a se afogar e chegou a pedir ajuda antes de afundar.
Conforme os Bombeiros, “as buscas foram realizadas de forma superficial no início da noite, e a equipe de mergulho foi acionada para atuar na manhã seguinte. Após o trabalho de procura submersa, o corpo do jovem foi encontrado nesta segunda-feira”. A Polícia Científica foi acionada para o local.
Polícia Militar disse que foi comunicada na manhã desta segunda-feira (30) sobre o rapaz que estava desaparecido em uma represa que havia sido achado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros sem vida. Os policiais foram ao local e aguardaram a chegada da perícia.
A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará pelo processo de necropsia e, depois, será liberado para os familiares.

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