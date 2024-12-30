Adolescente morre afogado ao nadar em represa em São Domingos do Norte

Um adolescente de 15 anos morreu afogado em uma represa no Córrego da Mula, zona rural de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Marcos Gabriel Gonçalves da Silva chegou a pedir socorro antes de desaparecer na água no domingo (29). O corpo dele foi encontrado submerso na manhã desta segunda-feira (30).
Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 18h de domingo para ocorrência de “busca a afogado” em São Domingos. Testemunhas relataram aos militares que o adolescente estava nadando na represa quando começou a se afogar e chegou a pedir ajuda antes de afundar.
Conforme os Bombeiros, “as buscas foram realizadas de forma superficial no início da noite, e a equipe de mergulho foi acionada para atuar na manhã seguinte. Após o trabalho de procura submersa, o corpo do jovem foi encontrado nesta segunda-feira”. A Polícia Científica foi acionada para o local.
A Polícia Militar disse que foi comunicada na manhã desta segunda-feira (30) sobre o rapaz que estava desaparecido em uma represa que havia sido achado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros sem vida. Os policiais foram ao local e aguardaram a chegada da perícia.
A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará pelo processo de necropsia e, depois, será liberado para os familiares.