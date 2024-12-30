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Ponte desaba e carro com quatro pessoas cai dentro de rio em Pancas

Família estava levando produtor rural para fazer exame, quando o acidente ocorreu, nesta segunda (30), na região de Vila Verde

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 11:30

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

30 dez 2024 às 11:30
Uma família viveu momentos de pânico quando uma ponte de madeira cedeu, fazendo o carro em que estavam cair no Rio São José na manhã desta segunda-feira (30), na região de Vila Verde, zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, mas uma das vítimas precisou nadar para sair da água.
Segundo Ilda Chaves Guarizi, produtora rural de 56 anos, o veículo era conduzido pelo filho, de 38 anos, e transportava também o marido dela, de 59 anos, e a nora, de 41. O marido estava a caminho de um exame para passar por quimioterapia na quinta-feira (2).
Imagens mostram o carro quase submerso. "Meu filho comprou o carro há dois meses, após voltar dos Estados Unidos. Dois telefones ficaram dentro do veículo. Minha nora saiu pelo vidro nadando, e meu filho precisou quebrar o vidro ao lado dele para sair", relata Ilda.
Ela contou ainda que a ponte era usada por cerca de cinco famílias da região, que agora estão isoladas. "Moro aqui há 10 anos e é a primeira vez que a ponte cai. Foi um susto enorme. A madeira podre cedeu quando passávamos."
Um vizinho ajudou a resgatar os ocupantes do veículo.
A Defesa Civil de Pancas informou que a ponte havia sido interditada pela prefeitura para manutenção. Segundo o órgão, blocos de granito foram colocados para impedir o tráfego, mas os moradores removeram a barreira com maquinário particular.
A Prefeitura Municipal de Pancas declarou que uma equipe será enviada ao local para avaliar a situação.

Atualização

30/12/2024 - 11:53
Esta matéria foi atualizada com nota enviada pela Prefeitura de Pancas.

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