Ponte desaba e carro com quatro pessoas cai dentro de rio em Pancas

Uma família viveu momentos de pânico quando uma ponte de madeira cedeu, fazendo o carro em que estavam cair no Rio São José na manhã desta segunda-feira (30), na região de Vila Verde, zona rural de Pancas , no Noroeste do Espírito Santo . Apesar do susto, ninguém ficou ferido, mas uma das vítimas precisou nadar para sair da água.

Segundo Ilda Chaves Guarizi, produtora rural de 56 anos, o veículo era conduzido pelo filho, de 38 anos, e transportava também o marido dela, de 59 anos, e a nora, de 41. O marido estava a caminho de um exame para passar por quimioterapia na quinta-feira (2).

Imagens mostram o carro quase submerso. "Meu filho comprou o carro há dois meses, após voltar dos Estados Unidos. Dois telefones ficaram dentro do veículo. Minha nora saiu pelo vidro nadando, e meu filho precisou quebrar o vidro ao lado dele para sair", relata Ilda.

Ela contou ainda que a ponte era usada por cerca de cinco famílias da região, que agora estão isoladas. "Moro aqui há 10 anos e é a primeira vez que a ponte cai. Foi um susto enorme. A madeira podre cedeu quando passávamos."

Um vizinho ajudou a resgatar os ocupantes do veículo.

A Defesa Civil de Pancas informou que a ponte havia sido interditada pela prefeitura para manutenção. Segundo o órgão, blocos de granito foram colocados para impedir o tráfego, mas os moradores removeram a barreira com maquinário particular.

A Prefeitura Municipal de Pancas declarou que uma equipe será enviada ao local para avaliar a situação.