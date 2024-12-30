Saiba as 8 cidades do ES que estão há mais de um ano sem assassinato

Oito municípios do Espírito Santo não registraram nenhum homicídio doloso (quando há intenção de matar) em 2024. Dessas cidades, duas estão há mais de três anos sem contabilizar esse tipo de crime. Os dados foram divulgados pelo governo do Estado nesta segunda-feira (30), e os detalhes você confere abaixo.
Muqui, no Sul do Espírito Santo, registrou o último homicídio no dia 14 de julho de 2021. São 1.263 dias sem mortes violentas na cidade. Divino de São Lourenço, na mesma região, fica em segundo lugar do ranking: o município está há 1.238 dias sem assassinatos.
Mucurici, no Norte do Estado, fica em terceiro lugar. O último caso registrado lá foi em 13 de janeiro de 2022. Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó capixaba, está há 958 dias sem mortes violentas, seguido de Iconha, no Sul, que teve o último assassinato em 16 de dezembro de 2022.
Três cidades registraram o último homicídio em 2023: Santa Leopoldina, na Região Serrana, em 15 de abril; Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, em 6 de novembro; e São José do Calçado, no Sul, no dia 13 de dezembro.
Outros 13 municípios registraram apenas um homicídio doloso em 2024. São eles:
- Alegre
- Águia Branca
- Alfredo Chaves
- Bom Jesus do Norte
- Laranja da Terra
- Rio Bananal
- Atílio Vivácqua
- Rio Novo do Sul
- Alto Rio Novo
- Ibitirama
- João Neiva
- Marilândia
- Apiacá