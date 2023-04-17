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Bairro Bela Vista

Adolescente é morto com tiro na cabeça em Aracruz

Moradores da região disseram para a PM que ouviram os disparos e depois apenas perceberam o corpo no chão

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 17:04

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 abr 2023 às 17:04
Homicídio aconteceu por volta das 12h desta segunda-feira, em Aracruz
Homicídio aconteceu por volta de meio-dia desta segunda-feira (17), em Aracruz Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros em uma calçada perto de um bar no bairro Bela Vista, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (17). Segundo informações da Polícia Militar, Luan Barcelos Cornélio foi alvo de um disparo na cabeça e morreu no local.
Moradores da região relataram para os policiais que ouviram três disparos e que, em seguida, viram o corpo no chão. Luan não foi reconhecido pelas testemunhas, porque era morador de outro bairro do município.
De acordo com a PM, o jovem tem histórico criminal com passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas.
A reportagem solicitou informações à Polícia Civil sobre o caso. A corporação disse que a ocorrência permanece em andamento e ainda não possui mais detalhes.

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