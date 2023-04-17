Adolescente é morto com tiro na cabeça em Aracruz

Homicídio aconteceu por volta de meio-dia desta segunda-feira (17), em Aracruz Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros em uma calçada perto de um bar no bairro Bela Vista, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (17). Segundo informações da Polícia Militar , Luan Barcelos Cornélio foi alvo de um disparo na cabeça e morreu no local.

Moradores da região relataram para os policiais que ouviram três disparos e que, em seguida, viram o corpo no chão. Luan não foi reconhecido pelas testemunhas, porque era morador de outro bairro do município.

De acordo com a PM, o jovem tem histórico criminal com passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas.