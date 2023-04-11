Polícia prende homem apontado como um dos líderes do tráfico em Aracruz

Suspeito foi detido em casa no quarto da mãe, em Aracruz Crédito: Reprodução

Um homem de 24 anos, suspeito de ser uma das lideranças do tráfico de drogas de Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi preso na noite desta segunda-feira (10). Segundo a Polícia Militar, Jefferson Fraga dos Santos tentou fugir dentro de casa e se esconder no quarto da mãe, com a porta trancada, mas a família entregou o jovem para os policiais.

A PM disse que contra o suspeito constava um mandado de prisão por um homicídio, expedido pela Vara Criminal de Aracruz em dezembro do ano passado. Ainda conforme a corporação, Jefferson também teria envolvimento em um tiroteio no fim de março em uma região conhecida como São Pedro, em Barra do Riacho.

Os policiais viram Jefferson em uma avenida em frente ao imóvel. Após observar a presença da PM, o indivíduo entrou na casa e se trancou dentro do quarto da mãe. A mulher e outros familiares pediram que ele se entregasse, mas o suspeito permaneceu no local.

A mãe de Jeferson conseguiu entrar no quarto por uma janela e depois abriu a porta, para que os policiais entrassem. Jefferson foi detido e, em seguida, levado para a Delegacia Regional de Aracruz.