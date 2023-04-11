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Barra do Riacho

Polícia prende homem apontado como um dos líderes do tráfico em Aracruz

Contra Jefferson Fraga dos Santos, de 24 anos, constava um mandado de prisão em aberto por envolvimento em um homicídio e ele teria participado de um tiroteio em março deste ano

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 11:32

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 abr 2023 às 11:32
Suspeito foi detido em casa no quarto da mãe, em Aracruz
Suspeito foi detido em casa no quarto da mãe, em Aracruz Crédito: Reprodução
Um homem de 24 anos, suspeito de ser uma das lideranças do tráfico de drogas de Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi preso na noite desta segunda-feira (10). Segundo a Polícia Militar, Jefferson Fraga dos Santos tentou fugir dentro de casa e se esconder no quarto da mãe, com a porta trancada, mas a família entregou o jovem para os policiais.
A PM disse que contra o suspeito constava um mandado de prisão por um homicídio, expedido pela Vara Criminal de Aracruz em dezembro do ano passado. Ainda conforme a corporação, Jefferson também teria envolvimento em um tiroteio no fim de março em uma região conhecida como São Pedro, em Barra do Riacho.
Os policiais viram Jefferson em uma avenida em frente ao imóvel. Após observar a presença da PM, o indivíduo entrou na casa e se trancou dentro do quarto da mãe. A mulher e outros familiares pediram que ele se entregasse, mas o suspeito permaneceu no local.
A mãe de Jeferson conseguiu entrar no quarto por uma janela e depois abriu a porta, para que os policiais entrassem. Jefferson foi detido e, em seguida, levado para a Delegacia Regional de Aracruz.
A reportagem de A Gazeta solicitou informações sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a corporação informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de homicídio. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz.

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