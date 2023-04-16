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Norte do ES

Ventania arranca telhado de armazém em porto de Aracruz

Porto de Barra do Riacho teve prejuízos após as fortes chuvas da noite de sábado (15); ninguém ficou ferido
André Afonso

André Afonso

Publicado em 

16 abr 2023 às 17:21

Publicado em 16 de Abril de 2023 às 17:21

Armazém ficou destelhado após rajada de chuva na noite de sábado (15)
Registro mostra como ficou o telhado do porto após rajada de vento. Crédito: Leitor | A Gazeta
Além de alguns locais de alagamento, as fortes chuvas registradas em vários pontos do Estado neste sábado (15) causaram prejuízos. No Norte, um armazém no distrito de Barra do Riacho, em Aracruz, foi destelhado com a força do vento durante uma pancada de chuva.
A administração do Porto de Barra do Riacho informou que ninguém ficou ferido e os danos se restringiram a apenas um dos quatro armazéns que existem no local. Medidas de contingências foram adotadas durante a ocorrência, mas não houve interrupção das atividades por conta do incidente.
Um vídeo encaminhado por um leitor de A Gazeta neste domingo registrou os danos após a chuva:
Em nota, a empresa assegurou que “o Porto segue suas operações dentro dos padrões de segurança e performance.” A equipe ainda avalia um cronograma para executar os reparos.
Ventania arranca telhado de armazém em porto de Aracruz
Segundo o Incaper, a previsão para o Norte é de chuva esparsa no fim da tarde de domingo (16). O vento ainda segue forte por todo o litoral, com possibilidade de rajadas.

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