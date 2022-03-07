Adolescente é morto a tiros no meio da rua em Cachoeiro

Um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado na noite deste domingo (6), na Rua Djalma Manoel da Silva, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima faleceu no local.
A vítima, segundo a polícia, foi identificado como Cleivisson de Souza Correa. Cleivisson, de acordo com a perícia que esteve no local, foi atingido no pescoço, na cabeça e na perna, sendo ao todo seis perfurações pelo corpo. A polícia também recolheu cápsulas de 9 milímetros no local.
A motivação do crime não foi informada. Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Diligências estão em andamento e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.