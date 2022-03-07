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Violência

Adolescente é morto a tiros no meio da rua em Cachoeiro

Segundo a polícia, Cleivisson de Souza Correa, de 17 anos, sofreu perfurações no pescoço, na cabeça e na perna
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 mar 2022 às 11:41

Publicado em 07 de Março de 2022 às 11:41

Jovem foi morto a tiros no meio da rua em Cachoeiro de Itapemirim
Jovem foi morto a tiros no meio da rua em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor| A Gazeta
Um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado na noite deste domingo (6), na Rua Djalma Manoel da Silva, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima faleceu no local.
A vítima, segundo a polícia, foi identificado como Cleivisson de Souza Correa. Cleivisson, de acordo com a perícia que esteve no local, foi atingido no pescoço, na cabeça e na perna, sendo ao todo seis perfurações pelo corpo. A polícia também recolheu cápsulas de 9 milímetros no local.
A motivação do crime não foi informada. Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Diligências estão em andamento e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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