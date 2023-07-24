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Suspeito foi preso

Adolescente é estuprada em beco na frente do namorado em Rio Bananal

Vítima, de 14 anos, e o namorado de 16 foram rendidos pelo criminoso, que estava armado; após estuprar a adolescente, homem roubou o casal, e foi preso logo depois

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 12:41

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 jul 2023 às 12:41
Um homem de 31 anos foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, por volta de 20h de domingo (23). Segundo a Polícia Militar, a vítima estava acompanhada do namorado, um rapaz de 16 anos, e os dois foram rendidos pelo indivíduo, que estava armado e fez ameaças ao casal enquanto mantinha relações sexuais, sem consentimento, com a menor em um beco.
O adolescente conseguiu acionar a PM por volta de meia-noite e contou aos militares que estava com a namorada nos fundos de uma igreja católica quando o suspeito os abordou e levou os dois para um beco, entre um barranco e um galpão. Em seguida, o homem anunciou que estava armado e mandou que o jovem ficasse em um canto, calado, enquanto ele cometia o abuso com a adolescente.
O menor disse que permaneceu no local com a namorada, e, somente depois de um tempo, é que eles conseguiram pedir ajuda. Conforme informado pela PM, o casal ficou sem reação devido às ameaças de morte que sofreram. Ao final, o suspeito roubou o celular dos dois e liberou as vítimas.
Após obterem as informações sobre o crime, policiais fizeram buscas e encontraram o homem no pátio da igreja. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. Segundo a PM, a vítima foi levada para um hospital para passar por exames.
16ª Delegacia Regional de Linhares
Suspeito foi levado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuado em flagrante por estupro e roubo Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou, em nota, que o suspeito, de 31 anos, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro e roubo, sendo encaminhado ao sistema prisional. O caso seguirá sob investigação e detalhes não serão divulgados.

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