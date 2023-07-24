Adolescente é estuprada em beco na frente do namorado em Rio Bananal

Um homem de 31 anos foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos em Rio Bananal , no Norte do Espírito Santo , por volta de 20h de domingo (23). Segundo a Polícia Militar , a vítima estava acompanhada do namorado, um rapaz de 16 anos, e os dois foram rendidos pelo indivíduo, que estava armado e fez ameaças ao casal enquanto mantinha relações sexuais, sem consentimento, com a menor em um beco.

O adolescente conseguiu acionar a PM por volta de meia-noite e contou aos militares que estava com a namorada nos fundos de uma igreja católica quando o suspeito os abordou e levou os dois para um beco, entre um barranco e um galpão. Em seguida, o homem anunciou que estava armado e mandou que o jovem ficasse em um canto, calado, enquanto ele cometia o abuso com a adolescente.

O menor disse que permaneceu no local com a namorada, e, somente depois de um tempo, é que eles conseguiram pedir ajuda. Conforme informado pela PM, o casal ficou sem reação devido às ameaças de morte que sofreram. Ao final, o suspeito roubou o celular dos dois e liberou as vítimas.

Após obterem as informações sobre o crime, policiais fizeram buscas e encontraram o homem no pátio da igreja. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. Segundo a PM, a vítima foi levada para um hospital para passar por exames.

Suspeito foi levado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuado em flagrante por estupro e roubo Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte