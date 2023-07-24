Motorista morre após cair com carro em ribanceira em Cachoeiro

Um motorista de 71 anos morreu após perder controle da direção do carro, sair da estrada e cair em uma ribanceira na noite de domingo (23). Segundo a Polícia Militar, o acidente foi registrado no distrito de São Vicente, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e Joemar Bachiete chegou a ser socorrido, mas acabou indo a óbito.
Joemar dirigia uma Toyota Hilux de cor branca e perdeu o controle da direção da caminhonete, tombando na ribanceira. Ele ficou preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros. A corporação informou que chegou a receber o chamado, mas não atuou na ocorrência porque o motorista já havia sido retirado do veículo por populares e atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Após ser socorrido pelo Samu, Joemar Bachiete não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O corpo dele, segundo a Polícia Civil, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil disse que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Cachoeiro de Itapemirim e disse que detalhes não serão divulgados, por enquanto.