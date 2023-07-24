Motorista morre após cair com carro em ribanceira em Cachoeiro

Joemar dirigia uma Toyota Hilux de cor branca e perdeu o controle da direção da caminhonete, tombando na ribanceira. Ele ficou preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros. A corporação informou que chegou a receber o chamado, mas não atuou na ocorrência porque o motorista já havia sido retirado do veículo por populares e atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).