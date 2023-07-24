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Violência

Garota de programa é agredida e roubada por falso cliente em Cachoeiro

Jovem de 22 anos teve mãos e pés amarrados após receber em casa um homem que se passou por cliente, na noite de domingo (23); suspeito roubou ventilador, celular e dinheiro

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 11:25

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 jul 2023 às 11:25
Garota de programa é agredida e roubada em Cachoeiro Crédito: Guarda Municipal de Cachoeiro
Uma garota de programa de 22 anos foi agredida e roubada na casa dela no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (23). A jovem contou aos agentes da Guarda Municipal que foi amarrada e agredida com coronhadas na cabeça por um homem que se passou por cliente e marcou um programa com ela.
Conforme boletim de ocorrência da Guarda Municipal, os agentes estavam na Avenida Jones dos Santos Neves, quando foram informados por uma mulher que a jovem havia sido agredida e roubada em casa.
Os agentes foram até a residência da jovem e a vítima, que estava muito abalada, contou que não conhece o suspeito. Ela disse que o recebeu como um cliente que havia marcado um programa.
A jovem disse que teve as mãos e os pés amarrado com ataduras pelo suspeito, e depois foi jogada no chão. A vítima disse ainda que, após ser ameaçada pelo homem com uma arma de fogo, recebeu duas coronhadas na cabeça do lado direito acima do supercílio.
Após ameaçá-la de morte caso ela se mexesse, o suspeito revirou toda a casa, segundo a jovem. Ela disse que o homem permaneceu no local por cerca de 20 minutos. O suspeito roubou da residência um ventilador, um celular, R$ 1.050 em dinheiro, além de R$ 395 em transferências via Pix que ela foi forçada a realizar.
A vítima foi levada pelos agentes para uma unidade de pronto atendimento para cuidados médicos e, após atendimento, foi liberada e foi encaminhada a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que a ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a corporação, a vítima foi atendida e encaminhada para exames no Serviço Médico Legal (SML) do município, e o caso segue sob investigação, sem mais detalhes que possam ser divulgados no momento.

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