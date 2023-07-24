Garota de programa é agredida e roubada por falso cliente em Cachoeiro

Garota de programa é agredida e roubada em Cachoeiro Crédito: Guarda Municipal de Cachoeiro

Uma garota de programa de 22 anos foi agredida e roubada na casa dela no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (23). A jovem contou aos agentes da Guarda Municipal que foi amarrada e agredida com coronhadas na cabeça por um homem que se passou por cliente e marcou um programa com ela.

Conforme boletim de ocorrência da Guarda Municipal, os agentes estavam na Avenida Jones dos Santos Neves, quando foram informados por uma mulher que a jovem havia sido agredida e roubada em casa.

Os agentes foram até a residência da jovem e a vítima, que estava muito abalada, contou que não conhece o suspeito. Ela disse que o recebeu como um cliente que havia marcado um programa.

A jovem disse que teve as mãos e os pés amarrado com ataduras pelo suspeito, e depois foi jogada no chão. A vítima disse ainda que, após ser ameaçada pelo homem com uma arma de fogo, recebeu duas coronhadas na cabeça do lado direito acima do supercílio.

Após ameaçá-la de morte caso ela se mexesse, o suspeito revirou toda a casa, segundo a jovem. Ela disse que o homem permaneceu no local por cerca de 20 minutos. O suspeito roubou da residência um ventilador, um celular, R$ 1.050 em dinheiro, além de R$ 395 em transferências via Pix que ela foi forçada a realizar.

A vítima foi levada pelos agentes para uma unidade de pronto atendimento para cuidados médicos e, após atendimento, foi liberada e foi encaminhada a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.